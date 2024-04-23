4月15日，京官以視頻連線方式出席香港2024年「全民國家安全教育日」開幕典禮並致詞，發言時提到「五個需要」，即需要多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，敢於說前人沒有說過的新話，敢於幹前人沒有幹過的事情，努力實現香港轉型升級。

這段話所指的，其實是希望香港通過銳意改革實現由治及興。在香港政治和安全秩序發生重大變化的當下，面對港英時期遺留至今的深層次問題，香港亟需一場化解經濟民生困境、促進社會公平、給年輕人和中下階層民眾希望的改革。只有這樣，香港由亂到治、由治及興才具備堅實的經濟社會和人心基礎。

目前，在特區政府強調創造部分人就業機會的高新科技，照顧科技創新致富的部分人才的同時，2020年政策介入前的貧窮人口高達165.3萬，貧窮率升至23.6%，亦即差不多4個港人就有一個貧窮。那些沒有受過高等教育、沒有科技技能的市民怎麼辦？更加惡化的是，目前香港約22萬人租住劏房和籠屋。輪候公屋的平均時間連創新高，達5.8年之久。

貧富懸殊積累日久

1990年代，美國曾湧現「新經濟」浪潮，着重以科技優勢的高科技創新，替代傳統產業。但是，美國經濟被打成了產業空心化，只剩下少數巨富的華爾街肥貓和大量失業人口。

香港的貧困和貧富懸殊問題形成日積月累，有專家指部分源於經濟全球化帶來的外部環境改變，部分源於政府對策的滯後，還有部分原因在於，過往小部分對港經濟有影響力的大型企業忽視了其應承擔的社會責任，涸澤而漁，而最終導致的結果。香港房價高企、貧富差距大、經濟結構單一、年輕人向上流動難……這些社會的「老大難」問題，有些是回歸前就存在的，有些是近年來不斷累積而成的。凡此種種，已成為長期壓在普通市民特別是年輕人身上的沉重負擔。

中央將「深層次矛盾」放到中共二十大報告中論述，將它提升至關乎國家穩定發展繁榮的高度，也意味中央明確要求特區管治者必須正視並化解深層次問題。

緩和與解決香港社會的矛盾，必須直面深層次問題，必須突破原有制度和政策的禁錮，採取創造性、顛覆性的方法，全方位解決和緩解深層次矛盾帶來的挑戰。政府必須認識到解決這些問題的緊迫性，及時調整各項政策，改善民生。以往盡享便利政策的商界也要履行社會責任，聯合非政府機構等社會力量，推動貧困和貧富懸殊問題的解決方法。

香港正面臨內外交織的複雜壓力。各界必須堅定方向，踩實步伐，排除各種紛擾，牢牢抓住解決深層次矛盾的關鍵要義，香港才能真正渡盡劫波，做到切實排解民生憂難，才能在過往輝煌的基礎上，開啟香港由治及興、社會更和諧穩定的新篇章。