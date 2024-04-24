產評：美制華有心無力　金融戰難以迴避

這幾年美國向中國發動貿易戰，繼而在科技領域展開全面圍堵，但從中國的出口數字可見，中國在全球製造業及國際貿易領域，都保持着重要地位，更有愈來愈多中國商品行銷全球，意味美國雖有心打壓中國，但策略卻不見得收到預期效果。為了打擊這個戰略敵人，相信美國最終會使出金融霸權，打擊中港金融領域，中美金融戰難以迴避，中國有備而戰，畢竟要擺脫美元體系的掣肘，中國金融要走出自己的路！

無可否認，自油金體系建立，美國坐擁金融霸權已數十載，惟在全球外匯儲備主要貨幣佔比中，千禧以來美元份額由逾70%降至不足60%，尤其自美國對俄羅斯使出嚴厲的金融制裁，凍結俄國的海外資產後，愈來愈多經濟體選擇在雙邊貿易上使用本幣支付結算，減少對美元支付結算的依賴，一則規避地緣政治風險，二則亦已厭倦債台高築的美國往往利用美元霸權來收割別國利益，得着手推進去美元化，實現多元化資產布局。不過，美元體系仍主宰着全球金融體系的穩定性，一有戰火湧現，流動性極高的美元仍是頭號避險之所，美國若要把心一橫重擊中國，亦必然會使用留到最後最有力的金融武器。

近期中美關係出現的狀況是，針對來自美國的科技制裁，中國正以加速晶片國產化及其他轉口等方法來緩解問題，而中國在新能源領域包括電動車、太陽能板及鋰電池方面繼續處領導地位，顯見各有優勢，美國尚無法實現把中國壓下去的目標。到近季，美資背景的國際評級公司開始衝着中國的主權評級而來，以削弱中國舉債能力，再而針對內地銀行作出降級行動，同樣是在削弱內銀的集資能力。

近日更傳出美國正起草針對援俄中資銀行的制裁措施，美其名是要阻止中國對俄軍工生產的商業支持，實際上是找藉口來重擊中國經濟。其實美國財長耶倫訪華已明言擔心部分中國商品產能過剩，從而傾銷美國，準備徵收重關稅；而緊接下來美國國務卿布林肯訪華之際，以切斷內銀獲取美元的渠道，來威脅中國正視助長俄國出口損及歐洲安全的問題上就範而作出改變，顯而易見是要在政經問題上一步步威逼中國。

近期見到的變化是，港府財金官員主動對外表示已制訂不同預案，「撳熄」可能發生的金融風險；上周五收市後，內地推出五大招來穩定香港金融市場。事實上，若美國要向中國發動金融戰，香港作為中國的國際金融中心，幾可肯定必然受累，這就解釋了為何中港兩地一直以守代攻，更重視固好防火牆，高度防範金融系統性風險，並準備在突如其來的非常時期，及時出手有力穩定市場。

山雨欲來風滿樓，美國出手打擊中港金融既損敵亦害己，皆因這讓人大條道理加快去美元化，與本已將金融背離服務實體經濟，以創新之名將金融複雜化來瘋狂謀利，放任發展收割別國的美國金融減少連繫，而這正是中國發展自有金融體系，展現老老實實服務實體經濟的中國特色現代資本市場潛力的重大契機。