娛圈單打：狀態飄忽眼迷離　如此開唱太神奇

《婚後事》一劇令陳年舊歌《傾城》翻Hit，大家都好奇原唱者許美靜這些年哪裏去了？廿多年前，來自新加坡的許美靜，正是憑此曲在港大受歡迎，《明知故犯》、《城裏的月光》都是首本名曲，可惜其後被指精神健康出了問題，自此逐漸淡出。

許美靜原來已悄悄復出，日前在南京舉行「許美靜《夢見》見面音樂會」，近乎滿座，歌迷滿懷期待，怎料她整晚精神飄忽，神情異常。最令觀眾不滿的是，演唱會長約兩個半小時，她只唱了不足半小時，其餘時間不是遞上咪高峰與台下觀眾「互動」、叫觀眾唱，就是索性交由伴奏樂隊演唱，弄得觀眾媽聲四起，更有男粉絲開Live痛罵許美靜呃錢、高喊回水，得到全場和應，惟許美靜經理人竟即場大叫「你做夢」，你一言我一語，蔚為奇觀。

她之後還會到武漢開演唱會，惟回水醜聞已驚動南京當局調查，仲有冇下一站真係未知之數。南京市文化旅遊局表示已接獲投訴，最理想係主辦方與購票觀眾「拆掂佢」，否則將介入調查有否違規。

嗱，早前台灣天團「五月天」在內地開演唱會被指假唱，引發軒然大波，幸最終軟着陸，之但係許美靜的級數遠遠不如五月天，一旦被當局證實存在違規，日後想再到內地搵食難過登天。有網民就慨嘆，觀乎許美靜當晚行為，精神健康似乎未有好轉，認為如此狀態根本不適合演唱，質疑其經理人為了掠水，罔顧許美靜健康。

事件同樣令港人大開眼界，皆因內地部門較港府更重視消費者權益，真正體現「群眾就是力量」！