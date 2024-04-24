這些年美國對華政策荒腔走板，混亂不堪，一方面不擇手段遏制打壓，一方面不斷尋求溝通對話。而在對話之前，又往往咄咄逼人，對中方作出各種無理指摘。早前財長耶倫訪華，給中國扣上的帽子是「產能過剩」；這次國務卿布林肯上門，為中方羅織的罪名則是「支援俄羅斯」。老美的套路顯而易見，無非想通過抹黑對方來佔取先機，從而迫使對方讓步。這種套路對付其他國家也許有效，但中國早已表明不吃這一套，耶倫空手而回，布林肯也必然徒勞無功。

按照布林肯的說法，中國不能兩全其美，既想和歐洲國家建立友好關係，又想幫助威脅歐洲安全的俄羅斯；俄羅斯和歐洲，中國必須二選一。這分明是挑撥離間，一來阻撓中俄合作，二來破壞中歐關係。實際上，中國從來不會選邊站隊，既可以和俄羅斯維持正常經貿往來，也可以和歐洲保持良好合作，兩者互不影響，為何必須二選一？

老實說，如果是在俄羅斯和美國之間二選一，那就簡單得多，中國的選擇必定是前者。美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治挑戰，無所不用其極遏制打壓、封鎖圍堵，同時又要求中國聽從其指揮，配合其外交政策，參與制裁俄羅斯，這不是精神分裂嗎？老美開口閉口「美國優先」，一切着眼於自身利益，難道中國就不需要考慮本身利益？跟隨美國制裁俄羅斯，中國能得到甚麼？

司馬昭之心，路人皆知。美國戰略目標很明顯，就是先搞定俄羅斯，再集中力量對付中國，這已不是甚麼秘密。正所謂，敵人的敵人就是朋友，中國和俄羅斯本屬同一陣線，面臨共同威脅，理應加強合作，哪有疏離的道理？近年中俄雙方不斷強調戰略合作上不封頂，並非一句空話，不管老美如何挑撥離間，如何向中方施壓，都注定是枉費心機。

事實上，中俄之所以愈走愈近，正是因為美國欺人太甚。各國本可和平相處共同發展，奈何美國為了一己霸權，到處撩是鬥非，挑起戰爭，導致世界亂象不絕，永無寧日。中國一向秉持和平發展理念，既無對外擴張野心，也從不干涉別國內政，竟也成為美國眼中釘，必欲除之而後快。既然彼此理念不同，為何布林肯還要來訪？今時不同往日，老美繼續以居高臨下姿態對中國發號施令，只能自討沒趣。