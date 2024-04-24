小小的香港，過去人才薈萃，唐君毅先生與牟宗三先生，被譽為最權威的儒學大師；大嶼山寶林寺的聖一和尚，被推許為中國佛教禪宗的第一宗師，就連占卦算命這等小道末學，最具代表性的人物亦在香港。董慕節先生的鐵板神數，數十年來馳譽華人社會，光顧過的政要名流不計其數，據說就連周恩來也曾是他的客人。假如中國命理學界排座次，董先生願意認第二，不會有人敢認第一。

董慕節先生於日前辭世，享年101歲，堪稱福壽雙全，但是自他走後，香港又少了一位第一流的人才。董老的算命技術被講得神乎其神，已故作曲家黎小田曾說，自己過去做過3次手術，這等隱私之事，也被鐵板神數算到出來，而且一次也不差。筆者無緣拜會過董先生，但有一位跟我稔熟的朋友，十多年前打算入股投資教育行業，其他合夥人包括億萬富豪，以至好些年薪近千萬元的補習名師。這盤生意論牌面、陣容，理應頗有勝算。

朋友入股前猶豫不決，求教於董慕節，董老鐵算盤一打，明確地告訴他，這是一場騙局，你投資的200萬元，就連一塊錢也取不回，臨走前更再三叮囑，卦象十分明顯，是錯不了的。最後朋友不信邪，堅持入股，大概一年之後，投資果真全部泡湯。至於那一場是否騙局，事後看來，則是見仁見智，端視你如何定義「騙局」二字吧，但董老斷言，對方一塊錢也無法取回，那確是實情。

很多人會問，人的壽命是否定數？董慕節應是最有資格回答這個問題的人。據他說，大部分人的壽命並非注定，行善積德有助增福增壽，故我的朋友找他算命，老人家講得最多的，是鼓勵他做一個好人、善人。