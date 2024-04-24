台電總經理王耀庭先是為近日頻傳無預警停電事件提出辭呈，後來又接受慰留，還發了一篇公開信，指摘特定人士讓台電被當成政治鬥爭工具，把一切因天災或設備故障導致的停電，「醜化」成錯誤的能源政策導致缺電，讓他為台電員工抱不平。

王耀庭說自己在台電工作36年，不捨台電員工被人污衊糟蹋，但可惜邏輯全錯！理由很簡單，因為會質疑是錯誤能源政策導致缺電的人，怪的從來不是台電員工，而是制訂錯誤政策，造成用電缺口，讓台電疲於奔命又不斷背黑鍋的民進黨。

王耀庭質疑，難道多用一點核電，就不會有故障，就不會停電嗎？抱歉！根本沒人這樣說，大家質疑的是，為甚麼在台電悄悄修改停電通報規定，小區域停電已不列入記錄之後，台灣無預警停電事件還如此頻繁？設備如此容易故障，到底是小動物的錯，還是因為長期不正常降壓供電讓設備無法承受？

沒有人反對綠電，但綠電無法當基載電力也是事實，若台灣完全沒有核電，在需要基載電力時，誰來補上關鍵的6%？須知民進黨上台後就把台電原來法定的15%備轉容量降為6%，若真的完全不用核能，一旦發生天災或機件故障，台灣就等着全台大停電嗎？上次備轉容量降低至2.68%，是靠着用核電廠內備用的發電機，基隆污染超高的重油發電廠重啟，以及緊急要求廠商動用發電機應急才勉強度過。未來台灣還要蓋數座晶圓廠，請問這樣的供電能力，真的能讓這些台灣之光正常運作嗎？

我們不怪台電員工，但怪台電高層不敢秉持專業對抗民進黨，讓台電陷入左支右絀的窘境。誰讓台電被政治鬥爭？正是王耀庭自己！這種沒骨頭的官員不如快滾，才能還給台電真正的專業。