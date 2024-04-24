美國在聯合國安理會會議上再次運用否決權，阻止巴勒斯坦申請成為聯合國成員國，引起國際輿論一面倒批評。當然，拜登政府這麼做並不讓人意外，畢竟美國和以色列是親密盟友，華府有責任維護盟國的利益。但美國冒天下之大不韙挺以，也為自己帶來不少副作用。

眾所周知，聯合國早在1947年就通過決議，規定在巴勒斯坦地區成立阿拉伯國和以色列兩個國家，其中巴勒斯坦人可以得到當中逾四成土地建國。後來阿拉伯國家和以色列打仗，以色列趁機佔領除約旦以外的整個巴勒斯坦地區，令聯合國決議名存實亡至今。

由此可見，巴人提出建立自己獨立的國家之訴求，完全合情合理。目前全球大部分國家都同意巴勒斯坦有建國的權利，但由於巴勒斯坦加入聯合國的提案必須獲得安理會通過，佔有一票否決權的美國一日不支持，巴方根本不可能「入聯」。不過，美國也不用高興得太早。

根據新加坡智庫的民調，去年東南亞民眾對中國的好感度大升，首度超越美國成為戰略結盟首選。這當然不是因為中國做得太好，而是美國壞事做得太多，尤其在加薩衝突中的親以立場，導致有大量穆斯林人口的東南亞，愈來愈多民眾對美國的好感下降。

美國義無反顧支持以色列，除了觸發穆斯林反感，連自己人也愈來愈看不過眼。去年10月爆發以巴衝突後，歐洲與美國齊聲譴責哈馬斯針對以色列的襲擊，強調以色列有權自衞。但隨着以軍在加薩造成的平民死傷人數愈來愈多，歐洲多國與美國在以巴問題上的分歧漸顯，甚至公開批評以色列的軍事行動，長遠而言肯定會影響歐美關係。不消說，以色列已成為美國的負資產。