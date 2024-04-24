人無信不立，國無信玩完！菲律賓總統小馬可斯上台後，全面推行親美政策，在南海問題上更徹底改變過去幾年的政策。最近，菲律賓與美國開展代號「肩並肩」、為期3周的演習，事前菲律賓有的放矢，其國安顧問安約（Eduardo Ano）表示，菲律賓現屆政府不會承認前朝政府與中國就南海主權爭議達成的任何幕後協議。也就是說，小馬可斯政府單方面撕毀與中國曾商定的國家協定，把國家信譽揉得像破布爛紙一般！

這個國安顧問官不大，但他一句話卻凌駕在菲律賓與菲國前領導人之上，一舉推翻菲律賓的國家信譽，所恃所憑的當然是現任總統小馬可斯授權。只是這麼重要的決定，為何小馬可斯不自己宣布？當然是擔心剃人頭者人必剃其頭，所以找笨人出口。

小馬可斯政府的所謂前朝政府，指的當然是杜特爾特任總統時，菲律賓與中國就南海問題同意早日達成南海行為準則。就此，杜特爾特還特別召開了記者會，證實他曾與中國領導人達成口頭協議，維持南海現狀；菲方不會對仁愛礁的軍艦（亦即坐灘的爛船）進行維修。

當年的協定，令中菲兩國在南海問題上和平過了幾年，雙方亦朝着互利互惠、與南海諸國一齊致力化解分歧的路上前行。然而，接任的菲律賓政府如今卻聲言，小馬可斯政府不知道中菲有任何秘密或君子協議，如果前朝政府有達成這樣的協議，那麼該協議已失效。國安顧問安約還誅心地說：「我們不應該墮入陷阱，這顯然為了在菲律賓製造分裂，削弱菲律賓維護在南海的主權、主權權益和管轄權的決心。」

說穿了，小馬可斯政府攻擊的是國內政敵，討好的是美國，只是他們押上了菲律賓的國家公信力。小馬可斯政府處理具國際約束力的協定，其態度之輕率委實令人咋舌。對於代表國家的協定，竟採取如此橫蠻、無信地單方面撕毀的手法，其他國家還敢相信這樣的國家嗎？與之簽訂的國際盟約、商貿協議甚至國際貸款，安全嗎？未來還能往來嗎？

外交部發言人對此好心提點，中菲曾就妥善處理仁愛礁局勢達成共識，這不僅存在於菲律賓往屆政府執政期間，亦存在於現政府當政期間，是不爭的事實。也就是說，即使小馬可斯政府任內，中國在與他們接觸時亦秉持原來的協定，而且曾經一再確認過！小馬可斯政府上任時承認，現在不想承認了，於是單方面撕毀國家協定。小馬可斯政府推翻昨日的我，除了顯示這個政府無知、無信兼無能，真的沒有甚麼可解釋了。

只不過，菲律賓也要打一打算盤才好。菲方單方面撕毀協定後，要面對的代價有哪些？當中國謀定而後動，菲律賓做了初一，就不要怪別人會做十五。更何況，菲律賓要面對的，可能是方方面面的失信懲戒，畢竟信譽破產茲事體大。