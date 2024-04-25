美國國務卿布林肯訪問中國3日，中方對此提出五大目標：一是樹立正確認知，二是加強對話，三是有效管控分歧，四是推進互利合作，五是共同承擔大國責任。其中，「有效管控分歧」和「承擔大國責任」方面，北京破天荒對相關問題向美方提出「明確要求」，顯示中方在談判中將更加進取，美方必須解決好中方提出的「明確要求」，美方不能像以往似的，把中方的關切當成耳邊風，敷衍了事。中方既然提出了「明確要求」，那就對相關問題有了檢查標準，美方就要做到。

在「有效管控分歧」方面，中方表示，美方尤其不能觸碰中國在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線，中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場，提出明確要求。在「承擔大國責任」方面，中方表示，在巴勒斯坦、烏克蘭兩大國際熱點問題上，美國應該履行應盡的國際責任，推動盡快在加薩地帶全面停火，中方將向美方提出明確要求。

台灣問題一直是中國「第一條不可觸碰的紅線」，然而美國一直挑釁、觸碰乃至踩踏這條紅線，不顧中國多次嚴正警告。要扭轉這個狀況，回擊美國「觸碰紅線」，中方的「明確要求」應包括但不限於美國必須不再向台灣售武，不得派遣任何軍事人員進駐台灣、訓練台軍，美方的官方人士、國會議員不得竄訪台灣。中方還要在南海問題上，提出美方不得侵害中國主權和安全的明確要求；在經貿科技方面，提出不得將問題政治化、不得打壓中國科技高質量發展的「明確要求」。

俄烏衝突、巴以衝突，美國都逃不脫干係，且妄圖以此甩鍋中國，打擊中國。北京要求美國切實反思自己在這些危機中應當承擔的責任，中方將對美方提出明確要求，包括立即停止對中國企業及個人濫施單邊制裁，不要把烏克蘭變成中美之間的問題。

中方的這些明確要求，布林肯何招以對？