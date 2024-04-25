美國國務卿布林肯訪問大陸，而正在台灣訪問的美國眾議員麥可蓮卻不客氣地說，中國在經濟、教育、軍事方面都不是美國朋友。另一眾議員克爾蒂則關切大陸在台海、南海及東海的挑釁行為，他說：「中國必須遵循法治，且涉及經濟政策時，必須同意航行自由。」他認為，不公平貿易與非市場經濟損害美國的全球企業，包括竊取智慧財產、規避全球貿易法規，還有低於市場成本的電動車充斥全球市場。他強調，美國向台灣提供軍援款項，以行動證明「我們與台灣人民同陣線」。

這些美國議員說，台灣不只是戰略夥伴，還是希望燈塔，而與台灣站在一起是向北京傳遞明確訊息，即美國捍衞自由及支撐民主原則的承諾不會動搖，美國也將保持自己身為自由世界領袖的地位！

問題來了，美國要求中國遵守法治，但這個法治由誰定義？答案是美國。然而台海、南海與東海均是大陸法定下的領海或經濟海域範圍，外國民間船隻在此進行正常航行均不會受到干擾，唯一遭受阻撓的，就是堅持不承認大陸主權的美國軍艦，以及與大陸有領土糾紛的日菲等國船艦。

而所謂不公平貿易更是離譜，到底是大陸電動車低於市場成本，還是美國自己造不出便宜的電動車？如果特斯拉能夠大幅降價並且持續獲利，那不是證明了它原本利潤超高，只是現在在競爭下回歸合理利潤罷了？

美國現在和中華人民共和國建交，若美國根本不認為中國大陸是朋友，為何選擇和大陸建交而非台灣？這豈非自相矛盾？一方面與大陸建交卻不斷指摘，另一方面不與台灣建交又聲稱是好朋友！說穿了，美國從頭到尾只想着自己的利益，誰相信這種自私自利的朋友，誰就是自找倒楣！