產評：中美正分道揚鑣　全球資金須抉擇

美國認定中國是戰略敵人，兩屆政府都不遺餘力打壓中國，推動中美脫鈎。可時間過去，至今仍無法打壓中國崛起，證明這個確是「難纏」的對手。中、美這世界兩大經濟體分道揚鑣，各自發展已成定局，全球資金也得有心理準備，要為資金投放作出抉擇。

過去在全球化下，美國貨幣政策一統天下，基本上環球金融市場景氣都緊跟着美元體系運作。可這些年美國發展走歪路，放任發展服務業及金融業，同時去工業化致產業嚴重失衡，其中金融業更以創新之名，通過各種金融衍生品投機，放任槓桿，瘋狂追逐利潤，2008年金融風暴是階段性的標記，貨幣政策的嚴重扭曲對全球經濟的衝擊至今猶在。

可美國尚未意識到自身問題，繼續以債冚債，天量債務令市場吃不消，透過金融複雜化，美國金融機構主宰經濟，賺得盆滿缽滿，惟不見得經濟得益。美國國會年年要為提高政府發債上限爭辯，政府部門年年要冒停擺風險，讓手持美國債券的投資者愈感不安。

美國以高息和強美元來維持美債吸引力，惟美國繼續發債，利息成本不斷升高，十個桶五個蓋，難道紙可包住火？以美國科技泡沫來支持着資本市場的超高估值，還能走多遠？另一方面，一眾非美經濟體苦對本幣匯率貶值，得在國際貿易上加快應用本幣支付結算，以減低受美元影響，近日就連瑞士都在討論修改憲法，允許央行購買和持有加密貨幣，一定程度反映對押注美元資產愈感不安，欲加快多元化資產以應對地緣政治及美元風險的意願。

反觀中國早意識到經濟發展戰略忌盲從美國的一套，得踏實發展作為經濟根本的製造業，並完善基礎建設及市場法規，即使推動產業升級改造帶來經濟短痛，也得忍痛承受，同時堅守金融是服務實體經濟的基本原則，嚴防金融及借創新科技之名放大槓桿擴大風險。

從近年中國經濟狀況可見到4大特點：其一是去槓桿取得成效，金融科技無序發展得到糾正，內房及地方債務風險正有序化解；其二是逐步有效應對美國貿易保護主義所帶來的挑戰，整體製造業及出口產業表現穩增，尤其在汽車、太陽能板等領域發展領先；其三是在數碼經濟、物聯網、人工智能、智慧城市等新增長點的綜合發展有清晰戰略及穩妥推進；還有就是改變了依賴資本和土地增值來催谷內部需求，往後內需市場發展將更堅實。

美國固然看得出中國進步，但中美利益大而複雜，要排除實戰的可能性就只有繼續在貿易、科技甚至金融等向中國步步進逼，務必維護其霸權。中國則繼續以自身體制和發展模式來推動經濟增長，結構性改革的紅利逐步體現，逐漸吸引全球資金目光。是繼續押重注在高風險的美元資產，抑或分散投放在更具增長潛力的中國資產，相信全球資金要面臨抉擇。

全球化正一分為二，未來得循兩大主軸發展，中國將為世界提供美國以外的一套發展模式，重塑出互惠共贏的新全球化發展基礎。這對美國顯然是挑戰，但對世界而言卻非壞事。