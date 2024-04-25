正論：政府牙科需求大　苦無人手難填補

牙痛慘過大病，曾有牙患的人深明箇中苦況。很可惜，公營牙科服務嚴重不足，市民牙痛要麼花費巨大向私家醫生求醫，要麼就是長時間輪候政府街症，延長痛苦時間。審計報告指出，由2018-19年度起的5個年度，11間政府牙科診所籌額由4萬多個劇減至2萬多個，市民苦候7、8小時始獲初步登記是常事。背後原因，除了受疫情影響致減少服務，更與政府牙醫流失率高、入職率低脫不了關係。

審計署續指，牙科街症服務在凌晨12時開始登記病人資料，部分診所下午5時已有人排隊輪籌，認為相關安排有待改善。事實上，全港40多間政府牙科診所，只有11間每周有特定時段為市民提供緊急牙科診治，籌額非常有限，大部分診所只有40多個籌，基層市民不徹夜輪候也不行。當局不是不知道牙科需求殷切，惟由於牙醫人手短缺，明言短期內都無法增加籌額，換言之，牙痛的市民只能繼續「痛住等」。

不說不知道，政府牙科診所基本上只為公務員及合資格人士服務，這種「特權」在回歸前定下，回歸後亦沒有改變，出現同牙唔同命、小市民牙齒不及公務員牙齒矜貴的觀感。但由於衞生署牙醫不斷流失，公務員要享用非緊急牙科服務一樣要等，輪候時間由以往平均約12個月，延長至逾24個月。公務員事務局去年7月推出先導計劃，安排逾14萬名公務員和合資格人士到私營牙科診所洗牙，又擬在3處政府大樓增建牙科診所，可算不惜工本。然而，公務員的服務對象、亦即是廣大市民則無此福氣，沒有優待。當公公婆婆瞓街輪候街症，政府卻為公務員牙齒大灑金錢，是否公平，不言自明。

撇開公務員特權不談，衞生署牙醫嚴重不足，以致提供給公眾的服務有減無增，已成難解的死結。衞生署牙醫流失潮於2021-22年度開始惡化，過往只有10多名牙醫離職，該年度增至30多人，其後每年流失人手都約有30多人，每年流失率高達一成。政府向立法會財會提交文件亦顯示，牙科醫生截至2022年只有202人，較編制的291人為少。正因為人手短缺，40多間政府牙科診所之中，至少9間需暫停部分服務，5間去年更錄得「0就診人次」，反映問題的嚴重性。

當然，說政府對市民「睇牙難」完全無動於衷也不公平，當局明年會同非政府機構合作提供緊急牙科服務，對象為弱勢社群；又計劃修例引入海外牙醫，以及規定本地牙科畢業生須在公營機構實習一年，冀增加牙醫供應。問題是遠水難救近火，引入海外醫生一直為本地業界所抗拒，即使修例過關，實際能引入的牙醫數量亦非常有限。何況私營市場薪酬始終優於公營市場，流失率可能只會微微改善，解決不了根本問題。

更不必說，私營醫療市場收費實在高得驚人，並非基層所能負擔。於是乎，公公婆婆拖無可拖才會輪候街症，失去港府提倡預防勝於治療的宗旨，長遠來說，只會令醫療財政負擔更不勝負荷。