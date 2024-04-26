娛圈單打：擔定櫈仔等新劇 愛她的人有福了

愛睇電視的人有福了！久未在小螢幕露面的視后張可頤（Maggie），終於點頭重返娘家拍劇！劇集名為《巨塔之后》，被譽為《新聞女王》醫療版，Maggie飾演醫術高超的心臟外科醫生。TVB為咗隆重其事，仲安排兩位視帝陳展鵬、馬國明做搭檔。

好明顯，《新聞女王》獲得空前成功，令大台意識到，要重新贏得觀眾歡心，必須有認真製作，更需要有足夠號召力和實力的演員擔綱。阿佘離開娘家已久，觀眾自然翹首以盼。有見阿佘咁成功，另一長期未有在大台露面的花旦楊茜堯，亦回巢演出港版《黑暗榮耀》。

好啦，上一代花旦排住隊亮相，又點可能少咗Maggie一份！大家都知，Maggie最當紅之時，因為患病而淡出娛樂圈，近年已逐步復出，除了在內地有不少工作，亦有在港拍劇，只不過唔係效力大台，而係為友台服務啫。

唔緊要，地球係圓嘅。有傳當年Maggie離開TVB鬧得不歡而散，更被視為叛將，外界都以為雙方合作無期，點諗到事隔12年，終於有劇本令她願意出山！曾經長時間患病，自己也是病人，自然明白好醫生的重要，相信由她展現仁心仁術，一定更有說服力。

話時話，儘管Maggie已屆54歲，但保養得宜，身材依舊苗條，皮膚依舊白滑。Maggie當年扮演陳寶珠一炮而紅，宮鬥劇《金枝慾孽》的安茜同樣令人難忘，只係伊人不幸患病，變得腫口腫面。現在身體健康，重拾佳態，何況不嬲演技出眾，大家就擔定櫈仔等睇Maggie晒演技啦！