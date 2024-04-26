產評：金融市物極必反　華資產迎反擊戰

自螞蟻集團在中港兩地上市計劃撻Q後，中國資產進入冗長的調整，連帶作為內地企業海外主要融資平台的香港股市亦受波及，中港金融市場跑輸全球股市，相對一直領先的美國與日本股市更呈大落後。不過，正所謂「物極必反」，中國資產調整過度，未能反映經濟實況，最終將吸引新資金重臨。美國大概亦已預期到這一幕出現，圖以金融制裁來截擊中國資產翻身，一場惡鬥正在醞釀，伴隨的好可能是市場極端波動。惟得堅信，既能在博弈中保持着全球第二大經濟體競爭力，中國資產估值在黑暗過後必將迎見黎明。

時值美國拜登政府再有高官訪華，此前傳來美國擬起草法案，制裁協助支援俄羅斯商業活動的中國銀行業，將部分中國銀行從全球金融體系中剔除，令其無法使用美元結算系統。不過，內地及香港股市，以及內銀股至今表現大致維持平穩，並未出現恐慌拋售潮。究其原因，無論出於任何理由，中國早已為美國的金融制裁到臨有所準備。

畢竟中國是全球最大的貿易國和消費國，交易量龐大，中國也是美國境外第二大債主，持有大量美債。若美國動用金融武器，劍指中國銀行業，限制使用美元結算系統，短期必然會令以美元結算的交易無法完成。惟自美國針對俄國施以制裁後，美國大型銀行已終止各類與俄企的業務往來，而仍與俄進行商業交易的小型銀行則已將美元計價業務降至可有可無，故即使招來美國制裁，聽罷是震撼，實際上卻不會有太大影響，從過去歐美將俄國部分銀行剔出美元結算系統後，至今未見有太大衝擊。

不過，美國若對中國施以金融制裁，其回力鏢是仍要與中國進行貿易往來的經濟體，將有更大理由增加使用本幣結算，減少受美元制裁的風險，這變相加速全球去美元化進程，到頭來非但不利美元體系穩定性，更為中國提速人民幣國際化送上東風。

若看通這個戰況，大概國際的「聰明錢」準備在隨時出現的極端市場波動撈底中國資產，實不足奇。近月多家外資大行對中國市場前景改觀，上月中國股債亦錄資金淨流入，港股中一直估值低迷的科技股有序回勇，就連內房股都有異動，諸如此類的現象絕非偶然。外資小試牛刀，反映對中國市場的興趣不減，只是期望等到黑暗將盡時入市最值博，實不難理解。但得補充，中國資產初現轉機的現象雖不容忽視，但短期仍得為市場極端波動保持警覺。

環顧國際金融市場，估值高昂的美股近季出現疲態，貢獻美股絕大部分升幅的幾家美國科企盈利增長放緩，美元短暫偏強只會加快經濟步向衰退，最終美國還是要正視貨幣政策須從緊轉寬以避免硬着陸。反觀中國，去槓桿與債務問題尚需時化解，但最壞時候大概已過去，製造業是經濟命根，產業升級改造的成功讓中國保持出口實力，也為穩定就業和內部需求提供有力支持，中國資產不缺走出谷底的理由。投資者得有所準備，耐心等候全球資金大挪移的時點來臨。