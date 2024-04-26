美國前總統奧巴馬在任期間，曾發出豪言壯語，說華盛頓政府會牽頭，帶動全球消除核子武器。他上任不足一年，便榮獲諾貝爾和平獎，所憑的正是這一句空言承諾。奧巴馬直至任期完結，尚未為棄核工作踏出第一步，如今距他離職不足8年，世界更完全變了模樣，全球非但沒有削減核武，不少國家更是在加速發展。

8年前，北韓的核彈技術仍然落後，然而時至今日，很可能已經發展成為一個核武強國。伊朗早年受美西方國家蠱惑，主動放棄研製核彈，但近年世界局勢變化急遽，早前以色列仗着有美國撐腰，更悍然派出美製的F35戰機，突襲伊朗駐敍利亞的大使館。敵人已經欺侮到頭上來，國家到了危急存亡之秋，故伊朗近日放話，說會重新考慮發展核武。美國最不想核武擴散，但在一群所謂的「白宮群英」胡搞瞎鬧之下，全球核武正急速散布。山姆大叔求仁不得仁，種瓜而得豆，靜言思之，試問是誰之過？

美利堅號稱是世界民主的燈塔，但是民主制度到了今日，卻被他們弄得非驢非馬，甚至成為世界的禍亂之源。美西方的政策缺乏延續性，以美國為例，就算奧巴馬在任期間，當真嘗試締造世界和平，但到繼任人特朗普上台，此君為了煽動民情，甚至只是為了吸引傳媒眼光，便不停在外交上製造事端。特朗普出掌白宮之後，先是挑釁北韓，進而打擊中國，在他離任前約半年，更意圖派戰機轟炸伊朗。直至行動前的10分鐘，這位白宮主人改變主意，突然放棄進攻，這才使中東地區免去了一場戰禍。

美國政策飄忽不定，更將維護世界和平視同兒戲，全球各國為求自保，恐怕早晚會讓核武遍地開花。