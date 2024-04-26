在美國的戰略部署下，2022年台積電就被迫在美國亞利桑那設新廠，但眼看着今年才剛設廠、年底就要量產的日本熊本廠，美國廠卻可能要等到2028年才能正式運作，這中間到底出了甚麼問題？

美媒《Rest of World》報道，許多美國工程師懷着夢想於2021年到台南受訓，期待成為全球最先進晶圓製程的一員，卻很快發現彼此不僅有語言障礙，還在工作文化上有巨大差異，台積電過長的工時、歧視的階級制度以及僵化的領導方式，都讓美國員工格格不入，讓他們覺得職場猶如地獄。

對這些美國人來說，台積電不重視員工基本福利，經常要求他們像奴隸一樣「賣肝」，甚至工作不如預期時還會受到主管當眾羞辱，這都讓美國人難以接受。於是美國員工不是提前退訓，就是伺機跳槽到其他福利條件更佳、前景更看好的美國半導體廠，這讓台積電成了美國半導體人才的「訓練營」，導致美國廠的進度停滯不前。

其實這種情況早在當初台積電赴美前，許多專家學者便已預言必然會出現，理由很簡單，台積電之所以能獲得成功，其實是在台灣政府刻意的優惠保護、相對低廉的水電成本，以及獨特的公司文化所共同促成的。即使以台灣自己的標準來說，工作環境都非常嚴苛，年輕人琅琅上口的「GG賣肝救台灣」絕非空話，台積電的員工往往工作到50歲左右就選擇提前退休，除了薪水比一般上班族優渥外，最重要的就是如此高強度的工作環境，長期下來身體難以支撐所致。

台積電高超的製程與驚人的良率就是這樣操作出來的，而這些都是美國文化甚至法令根本無法接受的死結！只要這個結無法打開，台積電美國廠的問題，恐怕永遠也難以解決。