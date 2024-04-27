正論：流感再奪幼童命　保護弱小勿輕忽

本港天氣乍暖還寒，流感病毒同樣方興未艾。自今年1月踏入冬季流感高峰期以來，本地流感活躍程度持續處於高水平，主流病毒株從甲型H3逐漸轉變為甲型H1，防不勝防。最令人痛心的是，繼一名8歲女童感染甲型H1流感死亡後，不足10日內，再有一名6歲女童感染甲型H1流感死亡。今個流感季節已錄得20宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案，家長及港府絕對不能掉以輕心。

醫管局兒科統籌委員會主席表示，兒童因流感求診個案在過去一、兩星期有明顯上升趨勢，兒科病房已接近飽和，強調流感可導致肺炎，甚至腦炎、心肌炎等嚴重併發症，呼籲盡快安排兒童接種疫苗。衞生防護中心的醫生亦指出，兩名感染流感死亡的兒童，一人有接種疫苗，另一人沒有接種；20宗兒童流感嚴重或死亡個案中，15人未曾接種流感疫苗，認為接種疫苗始終有助降低重症風險，比不接種好。

經過新冠一役，應否接種疫苗的爭議仍未完全平息，儘管當局表示，今年接種率比過往幾年有所提高，兒童的接種覆蓋率超過一半，意味市民對接種疫苗意識提高。但此數據同樣反映，仍有近半兒童未打流感疫苗。港大最新研究亦發現，經過新冠疫情後，不少家長仍然抗拒安排子女打針，入侵性較低的噴鼻式流感疫苗則較易被家長及兒童接受，多個教育組織促請當局多角度提高兒童接種疫苗比率，避免流感重症。

事實上，香港幼兒教育人員協會曾進行統計，約六成受訪幼稚園及小學校長、主任、家教會代表表示，會透過當局安排到校為學童接種疫苗，即約四成無申請到校接種；沒有申請的主因，包括當局太遲安排到校接種、申請文書工作繁多、當局未能提供噴鼻式疫苗、校方人手未能支援等。該會引述2022至2023年度數據，顯示當局購買近140萬劑注射式流感疫苗，噴鼻式疫苗則僅購入2.4萬劑，而且只提供予幼稚園，小學未能受惠，促請當局增購噴鼻式疫苗，並提供到校接種支援，簡化申請程序等。

很明顯，經過一波又一波的疫情洗禮，港府對於保護兒童的力度仍然不足。既然家長對注射式疫苗有疑慮，對噴鼻式則較接受，為何不增加採購噴鼻式疫苗，甚至向全港幼稚園和小學提供噴鼻式疫苗？衞生當局時常強調接種疫苗對抗疫的重要性，與其坐而論道，不如切合家長和學校需要，實際行動起來。

一場流感一場亂，已成這些年的香江一景。急症室逼爆、病房人滿為患、醫護做到無停手，公立醫院猶如戰場。更不堪的是，庫房乾塘，財赤高企，港府連急症室和公院收費都急欲增加，說到底，無非想將基層市民推向私營醫療市場，為公院「減磅」。問題是，私院收費跟公院始終存在極大差距，即使公院加價，已可預料逼爆場面仍然會不斷上演。預防永遠勝於治療，港府若想為公院減磅，最好的方法就是從預防入手，兒童接種疫苗的推廣工作絕對不能馬虎。