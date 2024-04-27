鐵板神數大師董慕節剛離世，享年101歲，老人家生榮死哀，近日發文、發聲悼念者不少。本欄為此亦寫過一篇文章，這話題本不擬再談，但這幾天，見到不少本來是做時事評論的人，卻不懂裝懂，批評鐵板神數是江湖騙術，持此論者，大多是「黃絲」中人。這現象忒是有趣，筆者忍不住便再湊一湊熱鬧。

董慕節本人跟黃絲、藍絲，其實拉不上關係，好些黃絲網紅全無根據，主動去貶斥鐵板術，此舉只反映出他們的無知與妄斷。正因為黃絲中有太多沒頭腦之人，才會搞出2019年的反修例風波，才會帶來許多遺禍至今的災殃，這便是個社會問題，因此這話題才值得再談。

黃絲最有名的時評人已出走台灣，此君素有「燈神」之稱，他找董慕節算過命，連女兒也找過董老算命。鐵板神數的絕活在於推算六親，燈神父女的命書上，六親一項固然是若合符節，但時至今日，你知道他是如何解釋這個情況？燈神竟說董慕節可能勾結了警察和記者，暗裏作查訪，才會知悉上述結果。看到這一類低水平的論斷，真會讓人笑掉大牙。已故作家倪匡光顧鐵板神數時，算出兄弟姊妹共8人，他堅拒相信，說只有7人，回家後向親人探問，才知道當真是8人。你認為警察和記者，能比閣下更熟知你的六親狀況嗎？

據說壹傳媒創辦人黎智英也算過鐵板神數，當時他已小有名氣，背景資料理應一查便知，但董慕節算了半天，卻無法得出結果，可謂有錢也不肯賺。為甚麼算不出這條命？黎智英估計，可能因他是龍鳳胎。然則，究竟是雙生兒的命運難以推算，抑或有些人注定是禍港殃民，董先生不便相告呢。嘻嘻！那就不得而知了。