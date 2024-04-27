美國好戰本色難改，原本俄烏戰事隨着烏克蘭彈盡糧絕可以稍歇，甚至止戰和談，可惜美國就係要令世界難以和平。美國總統拜登周三簽署援助烏克蘭法案後，五角大樓同日證實，美方本月較早前秘密向烏方付運遠程版嘅短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，射程由去年提供嘅165公里擴增至300公里。

該批援助烏克蘭武器清單，是美國自2021年夏天以來，第56次從庫存提取武器給予烏克蘭使用。美國國防部強調，這批武器支援烏克蘭防禦前線、保護城市、反擊俄羅斯持續攻擊嘅能力，形容喺美國國會跨黨派支持下，烏克蘭可以指望美國強大及堅決嘅領導，與50個盟友及夥伴國家提供持續性嘅安全協助支援，確保烏方守衞者接收對抗俄羅斯侵略嘅關鍵能力。

美媒披露烏克蘭收到有關武器，尤其300公里嘅遠程版陸軍戰術導彈系統（ATACMS）後，過去一周兩度攻擊俄羅斯軍事目標。俄羅斯國防部高級官員阿勞迪諾夫日前警告，烏克蘭可能使用該款導彈系統打擊克里米亞大橋。佢強調俄軍將盡最大努力，擊退對克里米亞大橋嘅攻擊。

俄烏新一輪戰事，隨着拜登簽署一籃子援烏法案，加上外圍助拳嘅盟友如英國、波蘭而展開；英國話將對烏國加碼提供5億英鎊軍援；而軍事補給大約有400輛軍車、60艘船艦、1,600枚打擊及防空導彈及400萬發彈藥；波蘭總統杜達更揚言，隨時準備好讓盟友喺境內部署核武，強化北約東翼安全以對抗俄羅斯嘅核威脅云云。咁搞法，即係逼俄羅斯動真格——出動核武？美國依家立立亂，美國大學挺巴人示威有蔓延之勢，大選年不是要歲月靜好卻搞到世界亂成一鍋粥，拜登政府究竟玩邊科？