娛圈單打：畀錢同港姐私聊　有冇下文惹遐想

前港姐冠軍楊思琦自從向鼎爺個仔李泳豪派帽後，由人見人愛甜姐兒，變成水性楊花劈腿女，形象一落千丈，香港已無立足之地。不過唔緊要，神州地大物博，思琦妹轉向內地發展做直播，一樣搵到兩餐，養活自己同埋一對寶貝仔女。

思琦妹都好勤力，幾乎晚晚見佢開Live。點知有網民踢爆，思琦妹曾開通付費聊天服務，限時5分鐘單獨聊天，索價1,200蚊人仔！嗱，值唔值見仁見智，但內地網民就唔多Buy，鬧佢收得太貴，好黑心喎。

嘩，用到黑心嚟形容，似乎有啲誇張，但思琦妹貴為港姐冠軍，又曾經係當家花旦，淪落到要收費同人私聊，又真係失格咗啲！唔少網民睇唔過眼，認為思琦妹連私聊都撈，不如搭路返娘家TVB，仲話如果佢同鼎爺搭檔做《鼎爺廚房》，夠晒噱頭。哈，網民又真係幾抵死，但以鼎爺的火爆個性，肯同「前新抱」做節目至奇。

即係咁，思琦妹雖然薄有名氣，45歲生咗兩個依然保養得宜，但喺內地做直播的反應只係一般，同大V冇得比，只係同一般網紅差不多！搵食艱難，難怪要開通私聊服務增加收入。

講真，收費私聊冇話對錯，只要你情我願咪得囉。只係思琦妹面皮薄，被人鬧兩鬧，已關閉私聊功能。其實，女明星同粉絲私聊唔係重點，最令人想入非非嘅係，會唔會有其他下文！不時有女明星自爆被人問價，思琦妹又點可能冇Market呢！講到尾，一個女人仔行走江湖並唔容易，唔知佢個隱形老公，幾時先至會現身，幫手搵吓奶粉錢，減輕老婆負擔？