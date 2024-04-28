美國國務卿布林肯今次訪問中國，又是一場雷聲大、雨點小的外交騷。雙方達成五點共識：一是雙方同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定並發展中美關係；二是雙方同意保持高層交往和各層級接觸，繼續發揮已經恢復和新建的外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制作用；三是雙方宣布將舉行中美人工智能政府間對話首次會議；四是雙方將採取措施擴大兩國人文交流；五是雙方就國際地區熱點問題保持協商，雙方特使加強溝通。

這五點共識算不上布林肯3日訪華，見到中國最高領導人和中國外長，長時間會談的訪問成果。老實講，中美雙方都沒有對布林肯訪華「談事情，改善關係」抱甚麼希望，中國多次和布林肯打交道，愈來愈不把他當回事，因為他每次都是亂扯一通，說一套做一套。中國更知道，他代表的美國總統拜登也是如此。

正因如此，這些年中美元首的溝通，布林肯的外交動作，雖然令中美關係呈現止跌企穩的態勢，但同時兩國關係中的消極因素聚集，很突出。美國頑固推進遏華戰略，不斷干涉中國內政，抹黑中國形象，損害中國利益，中美企穩態勢常受干擾，甚至惡化的反覆，這說明美國政府、拜登並沒有改變對華打壓、遏制的國策，而是不斷增添手段，擴大領域，調校精準度，加強力度推進遏華戰略。

然而，山姆大叔今次遇到了實力深厚、意志堅定、韌性特強、經驗老到、足智多謀的對手，這樣的對手美國前所未見，不可欺、不被騙，寵辱不驚，不怕打、壓不垮，軟硬不吃，不卑不亢，內功深厚，深諳借力打力、四両撥千斤之道，山姆大叔的蠻力霸力、張牙舞爪常被引進落空，弄不好還會傷了自己。中國的不好惹、惹不得，拜登政府算是飽嘗滋味，他使盡招數，反反覆覆，都破不了中國的金剛不壞之身。老實講，拜登和布林肯的日子已經不多，今次訪華無收穫，今後來華耍花招恐怕再無機會也！