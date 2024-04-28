他們只是孩子！你們有沒有良知！看見美國防暴警察全副武裝進入美國大學校園清場，對手無寸鐵的大學生施用武力，反手按壓地上再大肆拘捕，加上議會政客對學生的猛烈批評，不禁湧起當年黃絲最愛的大詰問！很明顯，美國政府沒有良知！

如果有留意這一波美國大學反猶反戰浪潮，見識過黑暴一役的港人，都可以非常肯定地說：「大學生只是和平示威！」的確，他們沒有使用任何武器，沒有汽油彈，沒有打砸搶燒，他們只是在校園紮營，拉起橫額叫口號，行使言論自由而已。為甚麼美國當局要派防暴警察清場？為甚麼國會政客怒不可遏？為甚麼當權者視學生的和平示威為大逆不道？

更不必說，當年在美國帶頭下，英國、歐盟等西方政府，一個二個對香港政府和執法人員橫加指摘，無視黑暴打砸搶燒、火燒長者、拿起磚頭將反對封路的市民打到爆缸，以至對政見不同的店舖暴力「裝修」！西方政府不僅反指香港政府暴力，還對暴徒大加表揚，形容為最美麗的風景線！為何最美麗的風景線在美國還未正式出現，當局卻迅即武力清場，其他西方國家不指摘美國濫暴？

一場以巴戰爭，再次揭破美西方的雙標和虛偽。美國國會近日通過包括軍援以色列在內的一籃子預算，而最近一次在安理會提出的讓巴勒斯坦加入聯合國議案，又被美國一票否決。事實證明，美國講一套、做一套已是最高指導原則，即使口說關注加薩人權狀況、強調支持兩國方案，到最後還是以猶太利益為依歸。可以斷言，美國大學生的訴求不可能得到正面回應，武力清場只會變本加厲，若不乖乖返回課室上課，那就要有隨時被警察暴打、示威變成坐監的準備。