最近英國、德國都在炒作所謂中國間諜的話題，英國警方指控兩名英國男子涉嫌為北京提供情報，德國則逮捕了3名德國人和一名德籍華人，指他們涉嫌是中國間諜。表面上看，西方抓獲「中國間諜」是針對中國，但背後更多是國內政治勢力的內鬥。

如果細心觀察，就會發現這些中國間諜案，多數發生在西方國家政要訪華前後，例如去年8月時任英國外交大臣祁湛明訪問北京，剛回到英國，馬上就爆出一宗中國間諜案。日前德國總理紹爾茨結束訪華行程，回國不久也同樣爆出間諜案。

這種巧合的背後，實際上是英、德等國內政治的矛盾使然。這些國家在議會內部甚至不同政府部門之間，皆有鴿派和鷹派，鴿派希望與中國維持友好的經貿關係。政要訪華難免會緩和兩國關係，達成一些經貿合作的共識，這時鷹派就會出來搞點事情，以達致所謂的平衡。當然，這種平衡的背後，往往包藏着打擊政敵的圖謀。英國近日的間諜案，就有一人曾是英國保安事務國務大臣董勤達創立的中國研究小組的總監；德國抓的間諜，也有一人是另類選擇黨參加歐洲議會選舉的候選人的助理。

不消說，一些國家近年不斷渲染中國威脅論，反華歪風已日漸荒腔走板，今年初印度更爆出一宗中國間諜趣聞。當局在孟買港口抓獲一隻白鴿，拘留了8個月，原因是在白鴿身上搜出疑似中文字句的紙條，警方懷疑是中國間諜所為，但最後查清楚原來是台灣的賽鴿。在21世紀的今天，相信沒有間諜會用飛鴿傳書這麼落後的手段，但一些人被洗了腦，甚麼事都會往反華的方向想，結果就鬧出笑話。難怪北京對英、德中國間諜案的回應，就是敦促停止反華政治操弄和惡意詆毀。