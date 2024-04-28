以色列早前無預警空襲伊朗駐敍利亞大使館設施，令包括其盟友美國在內的國際社會大吃一驚，深恐以方欲將以巴戰事擴展至中東大戰。在中美多國力促勿讓局勢升級之下，伊朗在以色列上演了史上最大規模的軍用無人機攻防大匯演，聲勢浩大但未有造成嚴重傷亡。以軍之後作出的報復反擊更似有若無，被伊朗譏諷為玩具無人機攻擊，毋須作出任何進一步回應。各方的爾虞我詐，你推我讓，令外界摸不着頭腦。

事後看來，以色列並非有意將戰火燃至加薩之外，空襲伊使館是虛招，也是高招。其一是警告美西方勿再以人權道德等理由，妨礙以軍進攻加薩南部的拉法市，否則以方隨時可挑起世界大戰，令全球「攬炒」。據報以軍正在離拉法不遠的汗尤尼斯市，搭建數以萬計的大型帳篷，以滿足美國要求以方疏散拉法平民的要求。整個疏散行動預計需時約一個月，之後以軍便可展開地面行動。

空襲的另一個目的，是希望試探伊方，以至向美西方顯示伊朗及其他阿拉伯國家，在此刻根本無意為巴人賣命，捲入對自己無實質利益的戰事。一般理解伊朗是哈馬斯的支持者之一，但兩者並無直屬關係，甚至不如黎巴嫩真主黨與伊朗般親密。而各方的情報均顯示，哈馬斯去年10月突襲以色列，伊朗既無參與，事先也不知情。「無人機匯演」證明以方的估算正確，讓美國更加放心容讓以軍攻入拉法，徹底消滅殘餘的哈馬斯武裝分子。

隨着美國參眾兩院通過包括逾260億美元援以撥款的綜合法案，新一批的美製武器彈藥和人道救援物資（以紓緩以軍進攻拉法引發的人道災難），很快便會運往加薩，反映以色列的陰謀已得逞，總理內塔尼亞胡的下台壓力亦暫時減退。