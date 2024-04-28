中國國家主席習近平，前日喺北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯，與去年於人民大會堂會面一致，坐席安排都係習主席坐會議枱中間主位，布林肯、王毅等兩國團隊分坐右左兩邊。議會廳嘅議會桌中間植物擺設，與去年荷花不同，改為變葉木。由央視畫面可見，習近平與布林肯握手約1秒，去年係2秒。

見微知著，今趟美卿訪華，從電視畫面所見，都預咗唔會有乜嘢成果。呢，儘管中美達成五點共識，但都冇乜新意；而布林肯所說，亦係非常「行貨」，譬如美方不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展、不尋求通過同盟關係反對中國，也無意與中國衝突，並堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通，尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧，說的比唱的好聽。

美國講一套做一套已係慣例，中國知之詳矣，否則不會特別提醒，「應該言必信、行必果，雙方都可以有自己的朋友和夥伴，不要針對、反對、損害對方」。說得那麼白，再「牛皮燈籠」的人，恐怕「一點」都會明！可是，布林肯結束3天訪華行程，接受美國傳媒採訪，佢提到此行重申總統拜登去年11月於三藩市與習近平舉行峰會時，促請中國不要干預今年美國總統選舉的訊息，當時習近平曾承諾中國不會干預。被問到中國是否違反了此一承諾時，布林肯直言，美國看到中國企圖影響甚至干預美國大選的證據，希望確保中方能夠盡快終止這些行為。

布林肯警告中國，倘繼續支援俄羅斯，美國將採取行動；財政部長耶倫則指「中國出現工業產能過剩問題」，全係說三道四、無的放矢嘅廢噏，不正是應了老朽所說，訪華只圖個「混吉」？