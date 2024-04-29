經營半世紀的銅鑼灣總統戲院結業，連同早前嘉禾啟德戲院也宣告結業，短短半個月內就有兩間戲院執笠。事實上，一場世紀疫情改寫一切，人們習慣在家裏食飯、家裏看戲，加上值得入場支持的中西影片寥寥可數，益發加速本港戲院業沒落。

電影市道轉差，從2023年全年香港電影票房總收入已可見一斑。數字顯示，2023年中西影片票房全年總收入為14億多元，數字大幅倒退至2011年的水平，相對疫情前2019年總收入近20億元，暴跌逾四分之一。去年尚且有《毒舌大狀》收穫過億元票房，今年至今未見有電影一枝獨秀，即使是重本大製作《金手指》，本地也只收4,300多萬元而已。

反觀內地電影業方興未艾，2023年國內電影總票房約549億元人民幣，同比增長達83%，全球各地都望塵莫及。截至今年3月10日，2024年度中國電影市場票房已突破150億元人民幣，別說香港無法可比，就連美國荷里活都自愧不如。

西方傳媒老愛唱衰中國經濟，但要是中國經濟真的如他們所說危機重重、「支爆」近在眼前，娛樂事業不可能這麼蓬勃。人們生活質素提升，餘錢多了，才會追求娛樂消遣，否則連開飯都成問題，根本沒有閒錢和心情消費，遑論睇電影。西方唱衰中國經濟究竟有幾成真、幾成假，可思過半矣。

以此觀之，香港經濟才是真的不景氣。一間又一間戲院倒下，票房亦乏善可陳，這個曾經的「東方荷里活」，已成為過去式。一葉落知天下秋，2024年第一季，已有超過二萬間公司撤銷註冊，按年大升超過七成，同期公司清盤數字同樣顯著上升。市道慘淡，香港由娛樂事業到零售消費，恐怕只會繼續差下去。