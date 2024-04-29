要摧毀城市文明，不必動用核武。以哈戰事自去年10月爆發以來，持續近7個月，加薩地帶被以軍狂轟濫炸，滿目瘡痍！據聯合國掃雷行動處高級官員，日前喺瑞士日內瓦舉行嘅記者會上說，以哈戰爭至今已在加薩造成多達3,700萬噸瓦礫，估計需時長達14年才能消除，當中未爆嘅炸彈會令行動變得困難。

據該官員透露，以哈戰事以來，加薩每平方米土地上平均有300公斤瓦礫；以軍密集轟炸已導致加薩大片地區變廢墟，當中被毀建築65%係住宅；由於倒塌或受損嘅建築中埋藏炮彈、導彈及其他武器，清理及重建工作將緩慢和危險；而發射嘅武器中，平均有約10%未引爆，需要由掃雷隊清除。要言之，重建加薩需時。

以哈戰事觸發美國多間大學爆發反以色列示威，法國頂尖學府巴黎政治學院嘅學生，亦出現同類抗議，美國如不及時煞停以哈戰事，示威愈演愈烈，肯定大鑊！呢，美國國務院宣布，剛完成訪華嘅國務卿布林肯再次出訪中東，係加薩戰事爆發以來第7次中東之行，除了出席世界經濟論壇會議，亦會會晤多名阿拉伯國家外長；而喺論壇會議場邊，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，將與布林肯等數國官員開會討論加薩和平協議。老朽相信佢會加強威逼利誘，務求以哈停戰能夠於短期內達成。

以色列外長卡茲上周六表示，如與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯就交換人質及停火達成協議，以軍將暫緩喺加薩南部城市拉法發動地面行動。新提案回應了哈馬斯嘅多項要求，包括允許流離失所嘅巴人返回加薩南部，並願意在以色列人質獲釋後，討論建立可持續停火機制。看來，要平息美國大學嘅反以色列怒潮，以哈非停戰不可。