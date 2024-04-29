正論：拖欠供款個案增　盛事難救經濟差

政府經常鼓吹香港有不少獨特優勢，譬如簡單方便的低稅率，又沒有消費稅；又如有良好的基建，包括完善鐵路網絡；而且，香港每年舉辦不少大型國際盛事，當中不乏商務會議及大型展覽，甚至不少大型國際體育盛事。呢，旅發局早前公布，為迎接五一黃金周，吸引內地遊客，當晚於尖沙咀海濱花園、近尖沙咀東對開維多利亞港海面上演煙火，以金色為主調，也有開心笑臉點綴晚空。

然而，如此多盛事似乎難救低迷的經濟，飲食業尤其寒風陣陣，食肆排住隊執笠，未關門大吉的都在苦苦支撐，本港經濟恍如在板櫈上睡覺──翻不了身！真有這麼嚴重嗎？且看積金局的數據，或許可知何謂「一葉落而知天下秋」。積金局於2023至24年度，共巡查超過1,200間僱用場所，處理超過37,000宗僱主拖欠供款的個案；發出「追數通知」的數目超過376,000張，較之前兩個財政年度分別增加9%及19%。局方亦成功為超過96,000名僱員討回約1.55億元拖欠供款，較對上兩個財政年度討回的拖欠供款，分別增加7%及11%。事實上，正如俗語所講，「有頭髮邊個想做瘌痢」，有多逾37萬張「追數通知」，可推測從商經營的老闆們一定有其難處，而要拖欠員工的強積金供款。

此外，從立法會的文件得知，破欠基金於2023年接獲3,293宗申請。同年，破欠基金向3,545宗獲批准的申請發放1.55億元特惠款項。2023年發放特惠款項的金額較2022年的7,470萬元大幅增加107%，主要原因包括2023年獲批准的申請數目較2022年的2,167宗增加64%，以及破欠基金於2022年6月大幅調升特惠款項項目的上限。數字會說話，從以上實例可知僱主們經營困難，不是拖欠供款，就是捱不住索償破產，交由政府去用基金賠償予受影響員工，可見政府對經濟增長束手無策，一味鼓吹盛事如何如何吸引遊客，恐怕亦無濟於事。民生福祉的改善，令廣大市民有幸福感，只能建基於良好的經濟發展之上，奈何本港經濟復常乏力，百業待舉，吉舖處處，單靠「廟街夜繽紛」肯定難以為香港經濟發展找到新出路！

政府很努力為香港打造盛事，遊客量據說亦已恢復到疫前三分之二水平，然而遊客人數縱有增加，可是他們的消費力已有所改變，不再狂買名牌而愛上「深度遊」，讓商家大嘆「旺丁不旺財」。看來，要留住遊客在港開心消費，應該要有創新點子而非只靠曲高和寡的「盛事」，否則難以拉動香港經濟增長。

對於廣大的打工仔而言，「積金易」平台已定於今年6月26日投入運作。當所屬的強積金計劃加入平台後，已登記加入平台的打工仔便可隨時隨地用智能手機或電腦檢視自己的強積金，例如每個月查看僱主有否準時供款，保障自己的強積金權益。同時，積金局亦能更快掌握僱主供款情況，例如向違規僱主發出「追數通知」。

皮之不存，毛將焉附？若然經濟持續低迷，打工仔依舊被拖欠供款，而生意難做，老闆欲供無能，大家都不會有好日子過，「積金易」再高效精靈又有何意義？