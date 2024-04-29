娛圈單打：巨星陣容超豪華　有錢使得鬼推磨

嘩，堅定流呀？內地人氣歌唱比賽節目《歌手》系列暌違4年，近日官宣新一季《歌手2024》定檔，將於下月播出。網傳參演歌星名單粒粒皆星，包括美國巨星Bruno Mars，香港代表則有陳奕迅，勁！

星級陣容點止上述兩位，仲有林宥嘉、陶喆、日本歌手中島美嘉及內地歌手那英。喂，若然屬實，使費肯定達到天文數字！環顧全球，能夠一擲「億」金，除咗中國，真係再無其他地方能夠匹敵！

最Juicy嘅係，當年Eason擔任內地選秀節目《中國新歌聲》導師，事後大爆黑幕，某學員疑有後台，明明在他心中未達晉級程度，卻被導演透過耳機叫他和那英按掣讓學員晉級，令他大感冇癮！至於那英，去年捲入《中國好聲音》霸凌李玟風波，遭內地網民群起杯葛。如果今次節目順利邀得到兩人現身，無疑非常矚目！

講開又講，內地由真人騷到各式比賽，經常被人質疑造假，加埋Eason爆料，空穴來風，未必無因。以Eason「性格巨星」的個性，肯定唔會輕易妥協，究竟係大會確保打真軍，定係重金打動歌神，真係要睇過至知。

講番Bruno Mars，十零年前真係紅透天下，可惜啦，有傳呢位天王巨星嗜賭成性，欠債高達5,000萬美元，要靠在拉斯維加斯賭場賣唱還債。他曾自揭係賭場常客，未成名時，就係靠賭錢支付房租。正所謂沉迷賭博等於倒錢落海，一旦上癮就點都戒唔甩。雖然賭場否認Bruno Mars欠債，但既然中國出手闊綽，美國巨星飄洋過海搵食，真係不足為奇！