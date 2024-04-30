正論：強制舉報虐兒修例　罰則過輕難以阻嚇

本港虐兒個案，近年有上升趨勢。防止虐待兒童會總幹事曾指出，去年本港嚴重虐兒個案有1,457宗，見歷年新高，相信可能只屬冰山一角，或有個案隱藏社區未被發現。2018年，屯門一名5歲女童疑遭父親和後母虐打致死，政府事後於2023年提出《強制舉報虐待兒童條例草案》，同年7月成立法案委員會開始審議草案。

虐兒一宗都嫌多，保護兒童，人人有責；施虐者固然要重判，察覺到虐兒疑案而不舉報，尤其是相關的專業人員如社工、教師和醫生等，有可能助紂為虐。立法會的法案委員會昨日繼續審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，勞工及福利局副局長指政府將提出3項修訂，以加強免責辯解和免責豁免。

當中建議新增一項免責辯護條款，容許指明的專業人員以合理辯解為理由不舉報，他們只會在情節惡劣的個案下，才會面對監禁的刑責。政府將提出的修訂主要是免責辯護更改為豁免條文，令專業人員不需要作出舉報而不會違法；釐清刑事責任，在條例草案新增附表，列明何謂嚴重傷害，包括導致兒童的生命或者安全受到嚴重的傷害，精神健康或發展受到危害，而不僅僅是短暫的瘀傷、痛楚或者不開心等，以取代條例草案內概括性的條文和例子，增加舉報門檻的確定性。

政府對《強制舉報虐待兒童條例草案》提出修訂，但有議員對政府的做法感不滿。有非委員的議員關注罰則過低，憂慮日後法庭判罰會過輕，引起社會批評，屆時政府又會再考慮修例；他不滿政府在嚴重虐兒的情況下知情不報，最高罰則仍保留在監禁3個月，如不改成一年，他將會反對草案。此外，亦有身兼社工的議員同意監禁3個月的刑罰合理，認為刑罰不會「嚇窒」專業人士，因為能夠從事與兒童相關工作的人士，應有意識去保護兒童。對於有人擔心會有濫報的情況出現，她指「濫報好過漏報」；至於如何保障舉報人的福祉，政府有關官員回應指，法例已列明不會公開舉報者的身份。

有醫療衞生界議員同意如果向社署報告，可令受害者獲得更多協助；但擔心作出舉報行動會等於報警，而報警或會引致拘捕行動，可能未必在當時為最適合受害人的做法，促政府思考分割安排。他又關注政府以附表形式列明何者為嚴重傷害，可能未必能列明所有情況。官員則回應，指如果要求施虐者不再施虐，需要執法人員的協助。

整個強制舉報虐待兒童的條例草案會議，議員和官員各有各的見解和建議，然而，針對的都是嚴重個案，要是相關專業人士能及早發現、辨識、舉報和介入，確實有助防止虐兒悲劇發生，是以條例草案確實不應降低罰則。

有關強制舉報虐兒條例修訂的初心，應該是加強保護兒童，建立更完善的安全網，若然修訂是「令專業人員不需要作出舉報而不會違法」，社會大眾又是否接受？政府如何平衡專業人士的關注、議員的質疑，如何在修訂中做到具阻嚇力的機制，着實不應「高高舉起，輕輕放下」，否則又是瞎忙一場，嚴重虐兒案件卻難以遏止。