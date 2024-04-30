美國反以色列加薩暴行的示威開始遍布全國大學，中學也被波及。在國際上，如澳洲的大學也作聲援，情況似乎是星星之火，可以燎原。會否如1968年的學生示威，從反越戰演化成對美國及西方資本主義體制與政治文化的反思與否定，還未可知，但按現時趨勢，以及美國軍警的鎮壓，已變成建制內的分化。

作為建制重要支柱的名大學的師生反抗現政府政策，以及現政府中猶太金權政治，並不是社會革命，只不過是政治改革，反映建制內不同既得利益的內鬥，但作用是把建制內權力不公平分配的格局改變，打擊猶太金融寡頭集團對政府的過度挾持。這是利用憲制對民眾自由的保障來作攻擊手段，要求重組政府的權力關係。

不過，建制內的兩大黨並沒有參與，這樣的目標不可能按師生的要求發展，即使共和黨總統參選人的特朗普，亦不會代表他們的利益。這樣的政治訴求，便與1968年反越戰相同，或可迫使政府放棄或減少對以色列的支持，但不會改變美國的權力架構。結果會如1968年的運動，年輕示威抗議者最後都陷於政治失落的困境，運動無以為繼。

反戰、反建制既得利益的民眾運動，即使集中於建制精英的大學師生，若沒有演變成政治運動，例如發展成強大的民粹主義運動，是沒法改變現實的建制政治。民粹主義的政治改革，往往不是精英大學的師生所會接納。即使現時有主張不分左右意識形態，團結一起反以色列抗爭，相信仍然沒法組織政治大聯盟，說服現有政府中人參與。在隨後的總統大選中，或有些微作用，卻不足以動搖民主、共和兩黨代表的建制勢力，也打擊不了與民主、共和兩黨利益交錯的猶太寡頭金融集團。

美國的政治矛盾，還未到革命或激烈改革的階段。今次反以運動，只是對美國政治體制的一次鞭撻，不能期望有更大的影響。不過，美國及國際大學的反以運動，對加薩民眾和哈馬斯乃至巴勒斯坦的獨立，都會有巨大的鼓舞作用。美國和西方政府相信亦不敢過於偏幫以色列，應會有相應對以的制裁行動，也呼應國際對以色列種族主義行動的譴責和抑制。

在這樣的國際輿論下，以色列若還對拉法市進侵的話，將會激發更大的反對運動，際此美國和歐洲的選舉，應會有一定的政治結果，對猶太復國主義不利，對美國霸權主義亦不利，僅此而已。