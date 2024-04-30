美國軍費年年增加，2025財政年度的國防預算達到創紀錄的近9,000億美元，比排名其後的9個國家總和還要多得多。但五角大樓依然年年喊窮，不斷向國會伸手要錢。原因何在？有位名叫沃爾茲的眾議員提供了答案，他日前在國會舉出一個小袋子質問空軍部長，這個東西在中國只需1.6美元就可以買到，為何在美國賣9萬美元？空軍部長啞口無言。

其實，這種小袋子只是用來保護機械部件免受磨損，屬於尋常東西，並不是甚麼高科技產品。根據美國網友估計，價值不會超過100美元，而美國空軍竟然花費9萬美元採購，相差將近千倍，簡直是天方夜譚。

說到這裏，大家應知道五角大樓為何不斷喊窮，再多的錢也不夠他們揮霍。這還只是冰山一角而已，美國空軍曾花3.2萬美元購買25個咖啡杯、以每個一萬美元的價格更換軍用運輸機馬桶蓋……不管家底多麼雄厚，也經不起如此浪費。何況美國家底並不雄厚，不過是打腫臉充胖子，聯邦政府債務已超過34萬億美元，每年單是支付利息就要一萬多億美元，遠遠超過軍費開支。雖然美國自恃擁有美元霸權，可以無限量印鈔和發債，但落日繁花終有盡時，美元霸權遲早有無以為繼的一天。美國政客也不得不哀嘆：我們負擔不起了！

負擔不起也得負擔，誰叫美國要做世界霸主。為了維護霸權，美國在全球設立800個軍事基地，單是這方面的開支就佔去不少軍費，加上軍方大花筒胡亂揮霍，真可謂花錢如流水，當中不知涉及多少腐敗醜聞。美國國防部已連續6年未能通過年度審計，目前擁有3.8萬億美元資產和4萬億美元負債，竟有一半資產無法入帳。換作是其他所謂的民主國家，這種情形是無法想像的，而在美國卻視為尋常事，年年審計，年年如是，怪不怪？說穿了，軍工複合體互相勾結，上下其手，正是美國軍費不斷膨脹而且屢屢超支的主要原因。

所以說，美國軍費與實際購買力根本是兩回事。中國國防開支雖然不及美國的三分之一，但絕大部分用在刀刃上，花小錢辦大事，就算偶爾難免也有浪費的現象，決不可能像美國那樣花9萬美元購買1.6美元的東西。這些年中國軍事實力突飛猛進，反觀美國一直停滯不前，豈是無因。常說末大必折，尾大不掉，窮兵黷武可能成為壓垮美國霸權的稻草。