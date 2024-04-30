任爾東西南北風，舉報淫片不放鬆！Google旗下影片分享網站YouTube誨淫誨盜早就不是新聞，東方傳媒機構鍥而不捨十多次向政府部門檢舉，數以十計淫片被送交淫審處評級，至今終有兩條淫片被評為第III類淫褻物品，必須下架，奈何YouTube一直拖延，宣淫播毒無王管，港府同樣闊佬懶理。

YouTube視本港法律如無物，究竟底氣何在？顯而易見，底氣來自港府怯洋懼外、淫審處包庇縱容。從Google拒將黑暴港獨歌下架一役，大模廝樣繼續置頂，直當港府冇到，已可見一斑。就連律政司就禁制此曲發布，向高院申請臨時禁制令，也被拒絕，上訴結果要押至7月才有分曉。正是政府面對美企先自矮了一截，理不直氣不壯，律政司又甩漏多多，不為司法界所尊重，結果自是令Google和YouTube更有恃無恐、更氣燄囂張。

淫片充斥互聯網、淫審制度形同虛設、該評為三級卻評為二級、該禁制發布卻廣泛流傳，如此倒行逆施、胡作非為，淫審處的功能與存在價值早就惹人質疑。這個表面道貌岸然的廢衙門，實際卻是助紂為虐，鼓勵淫穢歪風吹遍香江，完全無法起到把關作用，遑論為社會樹立道德標準，跟其向外宣揚的宗旨背道而馳。更可笑的是，這些年來，這個廢衙門鬧出醜聞無數，最經典是將大衞像評為II級不雅，又將日本殿堂級作家村上春樹的大作列為須包膠才能發售的第II類不雅物品，震驚國際。最終逼得司法機構對淫審制度作出小修小補，例如增加淫審委員等，但事實證明只是敷衍輿論，換湯不換藥。

凡事皆有個限度，納稅人已給了足夠多的金錢與時間讓淫審處改革，可惜事與願違，倒不如摺埋節省公帑。