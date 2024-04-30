美國眾議院通過了強制短視頻平台TikTok剝離法案，並與對外援助法案一併交至參議院。參眾兩院日前都已通過這項立法，總統拜登隨即簽署相關法案，使得這項禁令正式成為法律。TikTok對這項立法提出強烈批評，表示將在法庭上挑戰這項違憲的法律，稱其侮辱了美國的言論自由權。行政總裁周受資警告說，該法案將賦予少數其他社交媒體公司更多權力，並危及成千上萬美國人的就業。

這已經不是美國當局第一次打擊TikTok，前總統特朗普入主白宮時曾試圖禁用該應用程式，聯邦法院在2020年阻止了特朗普政府禁止使用TikTok的行政命令，蒙大拿州禁止全州使用TikTok的法案去年也被聯邦法官叫停。此項「強盜法案」引起美國民眾強烈不滿。TikTok在美國有1.7億用戶，而且有700萬美國小企業通過TikTok謀生，TikTok每年為美國經濟貢獻240億美元。「不賣就禁」的法律明顯侵犯了TikTok美國用戶的憲法第一修正案權利，並將重創平台上的700萬小企業，砸爛幾百萬人飯碗，帶來毀滅性後果。面對如此不講理的法例，TikTok表示將考慮採取所有的反擊措施，包括以憲法第一修正案保護言論自由為依據，到聯邦法院起訴。

事實上，這項極具爭議的法案會如此快速通過，在美國立法史上是十分不尋常的舉動，背後原因是TikTok深受美國年輕人喜歡，變相對美國把持的Meta公司旗下擁有的Facebook、Instagram、WhatsApp等社交軟件構成挑戰。美國民眾不能使用TikTok，可能就需要使用美國把持的社交平台了。然而，在TikTok在美國尚未下架前，拜登卻在TikTok開設帳號，爭取選民支持，諷刺至極！美國既然聲稱TikTok對美國構成國家安全風險，那麼拜登為何又要使用它呢？這不是典型的雙標和無恥嗎？而在國際上，繼法國總統馬克龍、愛爾蘭總理哈里斯之後，德國總理紹爾茨也開設TikTok帳號，希望接觸年輕選民。

如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。對TikTok的制裁主張，與美國一貫倡導的政治經濟運行規則完全不同，因而顯得特別偽善和無恥，結果自然很難讓公眾理解並信服，只會進一步削弱美國民眾及世界對美國政府的信任。

美國在拿不出任何證據的情況下對TikTok進行有罪推定，如同搶劫。TikTok是一個給民眾提供休閒娛樂、才藝展示、交流分享的平台，跟國安毫不相干，然而匹夫無罪，懷璧其罪，TikTok「賣血」、斷臂，美國仍要置它於死地，真實原因就是它有中國血統。TikTok在美國的前景恐怕凶多吉少，讓人看穿美國反華勢力在防範、遏制與打壓中國方面無所不用其極，而美方打壓TikTok違逆民意，違反尊重自由、公平競爭的原則，更令其國際聲譽掃地。