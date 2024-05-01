正論：奪命流感來勢洶　防疫不能放輕鬆

隨着流感活躍程度持續處於高水平，這一波冬季流感來得特別長。港人熟悉的衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，流感病毒在2、3月有所緩和，但到了4月明顯又趨活躍，呼籲市民在有病徵、人多擠迫或到訪院舍時戴口罩。實際上，今波流感似乎特別針對幼童，至今已有3名小朋友被奪命，反映防疫始終不能掉以輕心。

自年初踏入冬季流感季節後，至今有559宗成人嚴重個案，當中346人死亡。而22宗兒童嚴重個案中，有3人死亡，兩類個案均有逾七成人無接種疫苗。最新一宗兒童死亡個案在昨日公布，一名4歲女童感染甲型流感及徵狀惡化，上周六由私家醫院轉送到東區醫院，入住兒童深切治療部，入院時出現腦病變及抽筋徵狀，其後病情急轉直下，延至29日病逝。

入院短短時日即告病歿，是這一波流感中，兒童重症死亡個案的典型例子。這些兒童一直健康情況良好，沒有家長會想到不幸事情如此猝不及防，可見經過新冠一役後，防疫仍然未許鬆懈。更須指出，同為上周六，亦有一名3歲女童感染甲型流感併發腦病變，入住伊利沙伯醫院兒童深切治療部，目前情況嚴重，但願吉人天相。與此同時，新冠病毒在本港未有稍歇，一名6個月大女嬰感染新冠病毒併發嘶吼症，情況嚴重，送往威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。

五一假期今日展開，內地新冠病毒亦有活躍趨勢，內地宣布加強口岸入境核酸抽樣，嚴陣以待，惟港府並無相應提升加強入境檢疫。衞生防護中心指出，本港口岸會維持現有防疫措施，只呼籲市民戴口罩防疫，以及接種流感及新冠疫苗。由新冠肆虐3年到今時今日，一本通書讀到老，港府顯然再無第二道板斧。

誠然，要重回新冠期間的嚴厲出入境防疫措施不切實際，內地也僅是加強抽檢而已，香港無必要回復到草木皆兵的程度。但無可否認的是，面對流感及新冠雙重夾擊，本港公營醫療體系弱不禁風，兒科病房入住率已接近飽和，成人病房更是例牌一場流感一場亂，病人「瞓走廊」已成常態。公院人手不足已成無法可解的死症，港府亦只能見步行步，惟有不斷鼓吹接種疫苗和戴口罩。但正如教育團體指出，不少家長仍對安排子女打針心存疑慮，調查顯示家長對噴鼻式疫苗較接受和放心，既然如此，為何港府至今不肯大面積轉用噴鼻式疫苗，並安排到校接種呢？

當然，防疫不能只靠政府，家長和學校亦要提高意識，尤其年幼學童自理能力不足，以致幼稚園和小學一直是病毒爆發的溫床，除了流感和新冠，又不時爆發腺病毒、手足口病等。兒童在校內戴口罩，確是保護他們健康的第一道防線。說到底，香港公共衞生一向烏煙瘴氣，一旦再有新型病毒大流行，死得人多絕非危言聳聽。天下並不太平，「居安思危，思則有備，有備無患」絕對是至理名言，惟有整個社會高度警惕，危機才有可能安然度過。