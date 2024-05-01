美國揚言要制裁香港的中資大銀行，雖未執行，惟事前張揚便是警告，以美國的慣例，它可隨時用任何理由進行制裁。今次預告可將中資銀行的交易排除在SWIFT以外，香港的國際金融中心功能現時主要依靠中資銀行，一旦它們被制裁，不能在港運作，香港的功能便喪失，影響巨大。香港不能不及早防範和尋找方法應對。

美國金融制裁伊朗及俄羅斯，都不是把整個金融體系制裁，而是先選擇較大的主要銀行入手。伊朗的例子是由少數進入全面制裁。俄羅斯的例子是至今還未實行全面制裁。美國的制裁執行時有不少漏洞，可讓伊朗、俄羅斯利用非主要銀行的非常運作，突破制裁。特別是俄羅斯，美國的金融和其他制裁或可說是失敗了。

俄羅斯人有大批轉移到不承認美國制裁的格魯吉亞，在當地開展跨境金融活動，繞過美國的制裁。在格魯吉亞的俄羅斯人，主要是年輕的，從事金融和IT工作，短時間便建造了與俄羅斯及國際的金融交易體系，用這樣的體系促使跨境貿易。從俄羅斯到土耳其，差不多是暢通無阻，美國的制裁沒法阻止。在格魯吉亞及其他地方，俄羅斯對付美國金融制裁便造就了一批專家和反制裁的方法和經驗。

香港要防範美國可能金融制裁，不可能依靠在英美金融體制成長的專才與學者，他們的思維被美國體系困鎖。他們有的是高薪厚祿，怎會冒險去反對美國的制裁（不怕美國把他們也制裁掉？）從他們的學識與經驗裏亦缺乏反制裁的思想與運作的能力。

或許，香港應做的是引進格魯吉亞等地的俄羅斯上述人才。一是香港與格魯吉亞有雙邊自由貿易協議，關係非常。中國內地已對之實行雙邊免簽證，香港大可跟從。而香港跟隨內地早已對俄羅斯實行相互免簽證制度，讓格魯吉亞的俄羅斯這方面的專才來港十分方便。只要政府放寬對他們來港的簽證（包括工作）批准，他們可來香港用各種方法發揮作用。

二是香港引用，不需要政府出面，而是讓企業及各機構包括教育科研機構，聘請他們來港。以香港金融中心的吸引力，甚至他們在格魯吉亞、俄羅斯的企業亦會熱衷把業務伸延至香港，建立更多更大的網絡。

香港所謂引用，是開放門戶，吸引他們來港，交流轉移反制裁的經驗。