這些年，美國每逢總統大選，都要拿「中國威脅」說事，再進一步就加上拿「中國干預美國大選」說事。「中國因素」如此重要，這說明中國的發展和強盛，對美國影響愈來愈大，美國的參選人要競相利用「中國因素」為自己爭取選票。

在這些政客和輿論的操弄下，「中國因素」是負面的，誰能「除魅」，把「中國因素」剷除，誰就是捍衞了美國，讓美國「繼續偉大」。然而，「中國因素」怎麼影響和危害了美國大選呢？怎麼形成了「干預美國大選」呢？他們是拿不出任何證據的。他們只要信口開河地說「有證據顯示」就是有證據了，就像當年美國要打伊拉克，就說「有情報顯示伊拉克藏有大殺傷力武器」一樣，結果檢出一袋洗衣粉，說這是證據。在美國人胡編、造謠、信口雌黃下，任何東西都是可以成為「證據」的。

最近美國國務卿布林肯訪華，詭詐中國一無所獲，返國之後，立刻叫嚷「有證據顯示中國試圖影響和可能干預美國大選」。為了顯示他這個拿不出證據的「證據顯示」有多可信，他煞有介事說，美國總統拜登曾向中方表明，不要干預美國大選，有指中方承諾不會干預；布林肯說今次訪華，他向中國領導人重申了拜登的要求。被問及中國有否違反承諾，他指，有證據顯示中方有干預企圖，美國希望盡快停止，正非常小心地留意任何來自中國的干預，這是完全不可接受云云。

這裏，布林肯又是「中方承諾」，又是「證據顯示」，又是「干預企圖」，又是「盡快叫停」，又是「小心留意」，又是「不可接受」……布林肯不斷偷換概念，就把「中國干預美國」的罪證「作實」了。這就是美國政客的抹黑中國、製造打擊中國藉口的一貫手法。有了這種手法，山姆大叔的胡編亂造，就是無所不能的。魯迅先生說，搗鬼有術也有限。但美國鬼子不會相信「有限」，其鬼術總要無限地搗下去，直到自身滅亡。