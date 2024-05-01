英國廣播公司（BBC）記者日前在採訪美國國務卿布林肯時，難得提出一個比較有意義的問題：「你們要求中國停止向俄羅斯出口零部件，自己卻向以色列提供武器，這不是打擊美國在中國甚至在全球的可信度嗎？」對此，布林肯並沒有正面回答，也無法正面回答，只能顧左右而言他，一味強調保護以色列的必要性。在老美眼中，保護以色列比任何事情都重要，甚至不惜賠上美國的國際誠信。原因很簡單，美國政府早就被猶太集團挾持，民主政治淪為金權政治，拜登尚且只能為猶太金主服務，何況是布林肯。

所以，以色列在加薩實施種族滅絕暴行，美國不但沒有阻止，反而源源不絕提供武器；所以，美國大學校園爆發反戰示威，即使只是和平表達意見，也被政客誣衊為「反猶暴徒」和「恐怖分子」，受到警方強力鎮壓。今天如果有人還相信美式民主就是普世價值，相信老美吹噓的甚麼民主自由人權，不是太傻，就是太天真。

美國政府在俄烏和以巴問題上奉行赤裸裸的雙重標準，令國際社會愈來愈反感，但他們不以為恥，反以為榮。布林肯訪華沒有得到自己想要的東西，竟然出言恐嚇，中國若不停止向俄羅斯運送零部件，美國將採取行動云云。老美未免太自大了，以為這樣就能嚇倒中國嗎？純屬做夢。澳洲網站有篇文章說得對，中國人不怕美國人，而美國人顯然不明白，如果他們能試着從另一個角度看待中國，或許會理解這一點。美國人耗費巨大資源成為世界霸主，以為中國也會試圖成為世界霸主，卻看不到中國人的抱負。

中國人的抱負很簡單，就是和平發展，實現民族復興，構建人類命運共同體。不像美國人那樣，總是高高在上，唯我獨尊，開口「美國優先」，閉口「領導世界」，彷彿這個地球沒有美國人就不能轉動似的。夏蟲不可語冰，美國歷史短暫，文化淺薄，根本無法與擁有五千年文明的中國相提並論。

過去美國將自己包裝成「民主燈塔」，利用國際話語權向全世界推銷美式價值，確實欺騙和迷惑了不少人。但隨着漂亮外衣被撕掉，美霸虛偽醜陋的本質漸漸暴露，愈來愈多人終於醒悟過來。如今連美國大學生也拍案而起，紛紛投身反戰洪流，美國政府自顧不暇，布林肯還威脅要對中國採取行動，不是很可笑嗎？