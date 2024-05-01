國家主席習近平即將出訪法國、塞爾維亞和匈牙利，其中一個備受矚目的行程，是前往塞爾維亞的中國駐南斯拉夫大使館舊址。這座使館所在地於廿多年前被美軍「誤炸」，今次特地到訪故地，意味甚麼，呼之欲出。

在美國帶頭打壓遏制中國之際，歐洲不少國家也站在反華前線，但國家領導人此行到訪的歐洲3國，跟中國的關係都是較友好。特地到大使館舊址「憑弔」，更是擺明向美國示威，明白地告訴美國及全世界：中國今時不同往日；過去只能打落門牙和血吞，現在則不同，解放軍軍力一日千里，對來犯者絕不客氣，同時向拜登政府表明中國不怕美國。更重要是提醒世人，美國就是如此橫行霸道，殺人如麻，跟其宣稱的人權自由民主背道而馳。

美媒對習此行非常煞有介事，說是既妒且恨也不誇張。大字標題形容習為了釋出「北京為歐盟提供的經濟機會要比美國來得多」的信號，同時也是為了爭取同情中國立場較多的歐洲力量與美國抗衡。

論經濟機會，美媒沒有說錯，中國提供的機會遠比美國多，甚至可以說，美國根本沒有多少甜頭提供，相反，搵盟友笨的例子不勝枚舉。早前德國總理紹爾茨頂住國內反華壓力，也要率領龐大商業團再次訪華，目的就是維護跟中國的關係，因為德國無法失去中國這個最大貿易夥伴。至於法國總統馬克龍一直強調歐洲自主，算是歐盟之中最反叛的一員。在俄烏戰爭等「大是大非」的立場上，法國跟美國尚算保持一致；但論到跟中國的關係，法國顯然不是鐵板一塊，與其鬥個你死我活，更認同中法可以有合作共贏。中國正在使出合縱連橫之術，冀在歐洲逐個擊破美國的圍堵。