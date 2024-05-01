香港政界人士口頭上很喜歡說「公平、公正、公開」，但除了公開一詞，似乎沒有甚麼人能夠說得出公平和公正到底有甚麼分別。簡單來說，公平是指用同一把尺去量度不同的事，而公正是選擇這把尺的價值觀或標準。當然，大家是否同意這個價值觀就見仁見智了。

在國際政治舞台上，美國作為世界警察，一直提倡自由民主，積極向全世界輸送相關理念。經過多年發展，許多國家的民眾都認同美國這一套標準。然而，近些年美國在執行民主和自由的過程中，卻處處出現不公平的雙重標準。例如以色列在以巴衝突中殘酷對付巴勒斯坦平民，手法極不人道，可是美國政府視若無睹，依然堅定不移支持以色列，侵蝕了其他國家民眾對美國的信心。

最近美國大學校園的反對以色列、聲援巴勒斯坦集會示威浪潮此起彼落，除了遭警方不留情鎮壓，在德州大學和南加州大學等學府拘捕數百人，美國一些政客更斥示威者為暴徒。事件同樣在全世界引起很大爭議，大大削弱了美國的國際形象。

原因是數年前香港黑暴肆虐，社會上充斥暴力，但美國打着所謂的民主、人權旗號，公然抹黑污衊香港政府，並大讚暴徒勇敢和「美麗的風景線」。這次美國政客對本國大學校園內的示威抗議活動出現截然不同的反應，只是再次暴露出其雙標的一面。

民意調查機構蓋洛普發布最新民調，顯示去年全球民眾對美國領導力的不認可率上升至36%，比2022年多出一個百分點。蓋洛普是一間全球性諮詢公司，以在世界各國做民意調查而聞名。今年以巴衝突持續未了，國際社會對美國的雙標行為愈來愈不滿，最終將會進一步拉低美國在全球的領導力。