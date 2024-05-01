日本眾議院日前舉行補選，填補3個本屬執政自民黨的選區議席空缺。其中島根區原議員為去年因病去世的眾議院前議長細田博之，自民黨派出知名度不俗的新人出戰，希望保住這個已盤據接近30年的選區，但仍然敗予來自最大反對黨立憲民主黨（立民黨）的對手。原因之一是細田博之在病逝前早已醜聞纏身，包括性騷擾指控及與聲名狼藉的統一教的密切關係。

另外兩個選區東京15區及長崎3區，自民黨更乾脆放棄派人參選，皆因該兩區的原議員都是因違反選舉法例和涉及派閥政治獻金醜聞而辭職。在反對派混戰下，兩區最後均由立民黨的候選人勝出。

今次補選結果令首相岸田文雄的執政地位響起了警號，打亂了岸田政府希望在6月落實減稅後連任自民黨總裁，然後再解散國會提前舉行大選的如意算盤。然而大多數評論都認為，日本在短期內再次出現政黨輪替的機會不大，原因並非自民黨還不夠爛，而是因為反對勢力實在太弱太廢。即使輸掉了今次補選，自民黨仍穩佔眾議院的過半數議席，聯同公明黨等盟友更接近三分之二多數，立民黨佔比仍不足四分之一。

這某程度是選舉制度使然，在單議席單票制之下，立民黨必須先行團結各方反對勢力，在某些政策和立場作出妥協，避免在選舉互相「𠝹票」才有望取勝，當中包括一些工會組織、地區保守團體以至日本共產黨，這令到立民黨本身對於修憲問題、皇室改革、反核及兩性平等主張愈趨模糊。加上反對黨之前兩次短暫執政的政績都差強人意，令日本民眾對政黨輪替的動力和期望不足，自民黨即使表現再差及屢爆醜聞，執政地位仍未受嚴重威脅。有下台壓力的只是岸田本人，而並非整個自民黨。