笑看天下：法國底氣不單靠核力量-施友朋 評論員

法國總統馬克龍近年意氣風發，自俄羅斯前年全面入侵烏克蘭後，佢積極扮演「領歐抗俄」嘅戰略角色。馬克龍繼早前表示或有必要向烏克蘭派遣地面部隊後，近日訪問中透露願意討論利用法國核彈頭，作為可靠嘅歐洲防禦體系一部分，抵禦俄羅斯威脅。

馬克龍日前向巴黎索邦大學學生發表演說，警告歐洲嘅存亡攸關正在面臨嘅俄羅斯威脅，呼籲歐洲大陸實施一個減少依賴美國嘅可靠防禦戰略，包括配備可以阻嚇俄羅斯嘅長程導彈。事實上，這不是馬克龍首次暗示法國核武在歐洲防禦體系嘅角色，早在2020年佢已向德國呼籲展開「戰略對話」，討論法國核威懾喺歐洲集體安全嘅角色。2022年佢又再次提出有關想法。

法國多年來奉行戰略自主政策，不如其他歐洲及北約成員國依賴美國「核保護傘」；法國係歐盟唯一擁有核武嘅國家，根據美國科學家聯盟及《原子科學家公報》提供嘅資料，法國擁有約290個核彈頭，其中50個分配給陸基飛機及艦載飛機使用嘅空射巡航導彈，餘下240個屬於戰略核潛艇發射嘅潛射彈道導彈。法國核力量應該係馬克龍多年奉行戰略自主政策嘅底氣。

當然，法國的經濟比起德國亦大有起色。最新數據顯示，法國2024年第一季國內生產總值（GDP）初值按年增長1.1%，優於市場預期。目前法國家庭購買食品消費增加，不過由於地緣政治關係緊張，法國人繼續保持高儲蓄。

事實上，法國從2020年到2022年，其吸引到的海外資金係德國嘅兩倍，法國亦連續數年獲得GDP增速跑贏德國嘅紀錄。老朽早前曾指出法國應取代德國成為歐盟龍頭，乃有的放矢也。