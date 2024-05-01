以色列與哈馬斯組織的戰爭，不但搞亂整個中東政局，亦令美國出現意識形態大分歧，這一次，更可能是政界、商界、學界甚至老壯青世代之間歷來最大分歧的一次。近期美國的學運之火已燒到大批高等院校，當地長春藤名校及十多間首屈一指的大學都出現「帳篷運動」，即支持巴勒斯坦人的活動，風潮更已吹向歐洲。美國警察連日以高壓手段鎮壓學運的一幕，令民主燈塔及所謂民主宣言也成了廢話。

西方捍衞民主及平等的最著名一句話是「我不同意你的觀點，但我誓死捍衞你表達的權利」，這個春夏之交，美國各大名校管理層及警察卻成了這句宣言的照妖鏡。4月下旬，美國多間大學相繼出現在校園紮營、聲援加薩巴勒斯坦人的「帳篷運動」，哥倫比亞大學打響了鎮壓的第一槍。該校以學生發起反猶太行動、學生活動已破壞大學運作為罪名，召來大批荷槍實彈的警察進入校園拘捕學生，其後類似事件便沒停過。

剛過去的4月27日，大批身穿防暴裝備的警員又進入位於波士頓的東北大學校園，拘捕約100名學生，學生在校園紮下的營帳亦被清除，他們被捕的罪名是非法闖入和擾亂公共秩序。在印第安納大學，校警和州警早前亦採取行動，至少23名示威者被拘捕；亞利桑那州立大學亦逮捕了69名示威者。

美國警察的兇悍世界聞名，今次又被美國媒體捕捉到警員在亞特蘭大埃默里大學行動時，有警察使用電擊槍對付學生，示威者被電擊近一分鐘。甚至有人發現在鎮壓學運的行動中，警員竟然安排狙擊手在高處戒備，對紮營的學生如此高壓，果然是世界第一的示範……美國家長心碎之時，美國政界亦慌失失不知如何站位好。

掌握話語權的猶太支持者對美國學運十分反感，不惜栽贓嫁禍學生反猶，不過，他們自己也捅了大洞。最先召警入校園的哥倫比亞大學已開始遭清算，哥大理事會日前通過決議，嚴厲批評校方管理層阻止和打壓學生抗議活動，並嚴斥校方召警員鎮壓學生運動的做法「違背長春藤大學的規範和傳統」。也有要求當日召警的哥大校長問責下台，平息事件。美國具影響力的老牌報紙《紐約時報》也報道形勢，提出靈魂銬問：「美國高等院校嚴控校園內支持巴勒斯坦的示威活動，這是否（美國）言論自由的終結？」

美國大學管理層已陷入兩邊不是人的深坑，接下來，歐洲一樣頭痛。法國最高學府之一、巴黎政治學院的學生上周五已在校內示威，譴責以色列的暴行，又要求校方表態。

美國的學運遍地開花了，這次美國學生的「良心行動」對以哈戰爭未來發展有重要作用。它會不會也像當年越戰一樣，因為學生的反戰行動最終撼動美國政界與軍方的決定呢？值得期待。