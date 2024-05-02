世界視線：俄烏戰分化歐盟　中國訪法攻外交

烏克蘭戰爭對歐盟來說，既不是因本地的利益而起，也不受其指揮，反而，一是破壞了與俄羅斯的關係，安全問題以外還失去俄國低價能源供應之利。二是烏戰失利，美國正找機會退出，把包袱全掉給歐盟，爛攤子不知如何了結。

剛剛的軍援，可能便是美國援烏的最後一筆。歐盟將承擔烏克蘭戰爭的全責。今後打下去，歐盟的負擔更重。各國願意做這樣的寃大頭嗎？德國可能沒辦法，因美國駐軍，執政聯盟中的綠黨又顯得是美國附從。但其餘各國礙於經濟條件，就連抗俄前線的波蘭亦有異心，且因烏克蘭農產品衝擊市場，中歐國家如匈牙利等，對烏政策不再寬容。法國歷史上素以獨立標榜，對美國往往抱有異議，在烏戰中美國推卸責任，對歐盟有所依賴，法國便領先提出與美國相異的政策，企圖代替美國主導對烏戰爭；不僅重執在烏戰前，德法建立歐盟軍隊的提議，且公開宣稱，歐盟不是美國的屬官，揭竿而起地強調歐盟的自主。

今後若烏克蘭戰爭還是不利，美國軍援無助扭轉戰場劣勢，反而與俄羅斯戰爭更形激烈惡化，對歐洲經濟與安全破壞更大。法國大有可能率先領導各國尋找解決戰爭的方法，如此，考慮的便不止是停戰，改善當前經濟，更會是歐洲在烏戰之後的安全與發展的選擇，或者會是歐洲走上和解和平之路的大政治轉變。德國領導波蘭等，法國帶領南歐，加上荷蘭等，相信政策方向融合機會日增，匈牙利等東歐各國亦會附從歐俄的大和解。今後烏戰不利，美國無力扭轉，歐盟各國在德法帶頭示範下，便多會與美國對俄政策分化出來。

在這樣的過程裏，剛剛美對華施壓，要華禁止與俄貿易，以打擊俄抗戰能力。中國當然不會聽命，當然會繼續與俄正常貿易，以華的龐大工業生產能力支持俄的戰時經濟，烏戰形勢便會俄優烏劣，停戰和談的壓力便愈大。而若中國趁此機會拉攏法國，重演當年與法國前總統戴高樂合作，支持法國對美自主，表面上打破美國驅使歐盟抗華的陰謀，實際上，中法友好亦足以鼓勵法國更有底氣地對美國的烏克蘭政策鬧分裂，在烏戰劣勢中轉求和談停戰。中國拉攏法國是試圖在歐美現時的平衡中向法方助力，改變平衡。習近平這時出訪法國，是外交由守勢轉為攻勢。

研究所所長 陳文鴻