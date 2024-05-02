香港負資產情況持續惡化。金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數，由2023年第四季末的25,163宗，激增至2024年第一季末的32,073宗，升幅達兩成七，創20年來新高；涉款1,653億元，較去年底增加26%。其中無抵押部分增加53%至112億元，拖欠3個月以上負資產住宅按揭貸款比率，亦按季上升0.03個百分點至0.06%。

樓市經過2021年最後一個高峰期後，至今已累跌兩三成，當時入市的業主淪為負資產怠無疑問。即使港府在2月底為樓市全面「撤辣」，樓價頂多止住跌勢，並無明顯升幅，在這兩三年間買入物業的業主，現時賣樓都要蝕讓。淪為負資產已經夠慘，最怕銀行「雨天收傘」，向小業主Call Loan。

去年底便有小業主在臉書發文，直認買樓時僅過壓力測試，但有定時供樓，卻突然收到銀行信件Call Loan還款，要求尋找新的按揭擔保人，或在30日內償還按揭貸款及利息，否則收樓，弄得十分狼狽。

銀行業界常說，只要貸款人有按時還款便不會隨便Call Loan，看來情況因人而異，一旦負資產業主被銀行追數，會否重演沙士和金融海嘯「屍橫遍野」一幕，實在難說得很。

屋漏偏逢連夜雨。今年第一季有超過二萬間公司撤銷註冊，按年大升超過七成，同期公司清盤數字同樣顯著上升。不是負資產便是執笠，想不承認本港經濟全面轉差也不行。

早前有議員直指，本港經濟出現結構性問題，舊有產業模式已不可恃。港府開口閉口推廣創新科技，但眼高手低，市民受惠極小。

與此同時，高官仍然寄望內地旅客打救經濟，但他們來港不是買樓買奢侈品，而是拮魚蛋食燒賣，早就豪氣不再。