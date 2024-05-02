近年爭議不斷的聯電集團創辦人曹興誠，今年1月11日參加活動時，遇到一位媽媽激動問：「請問如果獨立的話，小孩子要上戰場嗎？要讓我們年輕人上戰場嗎？」曹興誠回應：「年輕人該為國家犧牲的時候，就應該犧牲」。婦人追問：「可以現在保持和平就好啦？」曹興誠則反問：「保持和平每年台灣死多少人你知道嗎？」 和平時期當然照樣也會死人，但那是因為意外、疾病或各種災禍，而不是被迫為國家犧牲。而年輕人甚麼時候不得不為國家犧牲？答案是當國家發生危難之際，那麼國家為甚麼會發生危難？不就正是因為執政者沒有盡好自己的責任，才讓年輕人必須犧牲嗎？

曹興誠自己七老八十，話說得輕鬆，讓年輕人為國家犧牲，那他自己鼓吹台獨，推動台灣瀕臨戰爭邊緣，難道不用負擔任何責任？有人說他放棄外國國籍，表現了堅守台灣的意志，但明眼人都知道，對有錢人來說，弄本護照飛到國外，根本就是分分鐘的事情，用這種方式就要年輕人為他的主張去死，只能說完全是詐騙集團的手法罷了。

烏克蘭年輕人因執政者的妄想挺身共赴國難，結果短短兩年，一整個世代的年輕人幾乎消耗殆盡，迫使烏克蘭不得不徵召老人，甚至徵召女兵來投入戰場，打一場愈來愈沒有希望的戰爭。殷鑑就在目前，難道曹興誠也希望台灣損失整整一個世代的青年，只為了滿足他個人的報復心態嗎？

不管在任何國家，執政者最重要的責任，就是避免讓自己的國民陷入危難，更不應該盤算着讓國民去犧牲，因為任何一個國民的犧牲，都是整個國家的恥辱！如果沒有這種自覺，天天只想着犧牲別人的幸福來成就自己，不管是一個人還是一個政黨，都必須被推翻，國家才會有真正幸福。