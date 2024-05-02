日本眾議院日前舉行3個選區補選，執政自民黨在其中兩個選區沒有派人參選，唯一有推出人選的選區又敗給了最大在野黨立憲民主黨，結果在這輪補選捧「蛋」而回，為岸田內閣執政響起了警鐘。

說起自民黨，自從1955年成立後內部便出現多個派系，在外交尤其是對華政策方面分有鴿派與鷹派。不過近年日本政治生態日漸右傾，自民黨黨內派系的對華路線已趨向同化，例如現任日本首相岸田文雄是來自原本對華相對友好的派系宏池會，但他近年的對華不友好態度基本上和自民黨其他派系沒有太大分別，甚至有過之而無不及，包括積極推進「自由開放的印太」戰略，和美國一同建立圍堵中國的國際陣營。

2012年自民黨重奪執政權至今，日本政壇逐漸形成一強多弱的格局，眾多反對黨派的實力非常弱小。自民黨此次補選失利，短期內不會垮台，但卻會給岸田文雄民望造成打擊，動搖他在黨內的地位。岸田有可能會在9月的自民黨總裁選舉放棄參選。不過就算自民黨總裁換了人，也不會改變反華政策，近年日本政府強硬對華政策基本上已成形。

原因是，日本的外交政策一向緊隨美國。近年中美博弈激烈，日本在美國壓力下不得不歸邊，把圍堵中國政策套入本國的外交戰略軌道。就算有少數政客人物有心改善中日關係，發揮作用的空間始終有限。在內方面，日本和中國友好的一個主因是經濟因素。可惜兩國的交流因3年疫情幾乎中斷，日本對華投資大減，加上日本民眾對華情緒惡化，國內友華聲音愈來愈少。簡言之，中日關係惡化是結構性問題，目前自民黨內部及朝野政黨的對華政策主張，只是牽制施壓的手法和程度上不同。