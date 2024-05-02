以哈停火談判似有進展，其實冇乜實效。據英國和美國媒體日前報道，以色列官員表示已減少要求哈馬斯釋放嘅人質數量，以色列準備接受哈馬斯釋放33名人質，而非之前堅持的最少40人，部分原因相信係其中一些人質已死；同時，以方願意釋放約900名巴人囚犯。此外，並允許巴人返回加薩北部等。正在沙特阿拉伯訪問嘅美國國務卿布林肯，喺利雅得出席世界經濟論壇特別會議時稱，哈馬斯面前有個「以色列提出的極其慷慨提議」。所指的以軍「慷慨」，真不知從何說起？

事實係以哈戰爭近7個月，加薩已被狂轟濫炸至滿目瘡痍，生靈塗炭，至今造成逾3.4萬巴人死亡，當中大部分係婦孺而引發爭議；人權組織曾有報告指，以軍牽涉未經審判殺人、酷刑和虐待等。更何況加薩約220萬人正處於危機或嚴重糧食不安全狀態；這就難怪美國國務院有多個部門聯合提交評估意見，對以色列在加薩戰爭過程中「未有遵守國際人道主義法」表示「嚴重關切」，並質疑以方嘅保證「不可信亦不可靠」。以軍要是可信，海牙法庭又怎會派員調查以哈戰爭罪行，並到醫院搜證！

以色列總理內塔尼亞胡已被美國縱壞，是一隻難以約束的怪獸。佢表示，是否達成停火，以軍都將喺拉法展開地面攻勢。箇中原因，正如以色列執政聯盟極右派成員、財長斯莫特里奇所說，如果不進攻拉法，政府就會被推翻。實情內塔尼亞胡就係關心自己嘅政治利益，為了保住執政地位，哪管加薩千里無雞鳴，瓦礫有凍死骨！不要說讓巴人立國，內塔尼亞胡一意孤行要攻打拉法，根本就係要趕盡殺絕，所謂的提出停火條件「極其慷慨」，講出來，人唔笑，狗都吠！加薩在哭泣！政客在廢噏！