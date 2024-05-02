4月解放軍再進行了一次重大改革。撤銷戰略支援部隊番號，其所屬的軍事航天部隊、網絡空間部隊直屬軍委領導，另整合力量新組建信息支援部隊。2015至2016年，解放軍陸續組建陸軍總部、戰略支援部隊、聯勤保障部隊，第二炮兵部隊升格為火箭軍，形成陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰支部隊等5個正戰區級單位，以及聯勤保障部隊一個副戰區級單位的「五加一」格局。

此次改革後，調整為陸、海、空、火4大正戰區級軍種加航天、網絡、信息、聯勤4大副戰區級兵種的「四加四」新結構。解放軍軍兵種數量膨脹至40年來最高紀錄。歷史上，解放軍曾有海軍、空軍、防空軍、公安軍及鐵道兵、工程兵、炮兵、第二炮兵、通信兵等軍兵種機關。至1980年代陸續撤併、轉制，獨立建制的只剩下海、空、二炮3大軍兵種，一直持續到2015年。

如今的4支軍委直屬兵種中，追根溯源，都來自原來的解放軍4總部。網絡空間部隊、信息支援部隊源自總參謀部的電子對抗部、技術偵察部、信息化部及總政治部的輿論戰心理戰機構，聯勤保障部隊源自總後勤部直屬部隊，軍事航天部隊源自總裝備部所屬的衞星發射中心、航天飛行控制中心、衞星測控中心等。

總體來說，這次改革主要特點有三。首先是貫徹最高領導層有關發展「新質戰鬥力」要求，在陸、海、空、天、電、網6維戰域全面布局，尤其加強天、電、網力量建設。4大兵種昔日從屬陸軍範疇，如今全部獨立。當今軍事角力，網絡信息已成為滲透嵌入所有戰域的基礎性資源，制信息權成為左右戰局關鍵。網絡空間的攻防可謂無時無刻不在進行，這迥異於傳統陸、海、空作戰的特徵。網絡空間部隊構築網絡安全長城，信息支援部隊為各軍兵種提供信息通信支撐保障，確保先敵發現、先敵決策、先敵打擊。

其次，優化指揮領導層級。組建8年多的戰略支援部隊，原本如同一個大拼盤，各系統差異大，難以攢成拳頭，反而徒增了一個「婆婆」。此次被肢解後，軍委直接指揮航天、網絡、信息部隊，精簡一個層次，提高行動反應效率。2015年前，解放軍指揮管理機構包括4總部、7大軍區、3大軍兵種、軍委辦公廳共15個，如今軍委直管15個部門、聯合作戰指揮中心、5大戰區、8大軍兵種共29個單位。軍隊結構進一步扁平化，軍委成為絕對核心。

再者，出於反腐整頓考慮。體制改革調整，是整頓的常用手段，借機裁汰「帶病」人員，進行人事洗牌、隊伍整肅。去年來軍隊反腐風暴中，火箭軍和航天部隊成為兩大災區。落台的原國防部部長李尚福、軍委裝備發展部前副部長張育林等，都出身航天部隊。今次改革，一方面拆除原有架構，自然消化；一方面軍委直接掌控各兵種，強化從嚴治軍。