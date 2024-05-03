產評：美幣策方向不明　成全球最大隱患

美國聯儲局近次會議並未有改變利率，亦未提供到利率走向的清晰路線圖，非但減息時點愈走愈遠，更意味高息環境可能維持一段更長時間。事實上，近幾個月美國通脹未見回落，反而有略為反彈的迹象，可經濟活動卻未見持續升溫，反觀估值超高的美國股市開始高處不勝寒，金融市場大有山雨欲來之感，歸根究柢是美國的貨幣政策不清不楚，讓資金難以捉摸，只有減持美元資產，部分開始流入估值更吸引、前景更具能見度的中港市場，以分散風險。問題是，始終美國是全球第一大經濟體，若幣策制訂現重大缺失，只怕難有完卵！

聯儲局主席鮑威爾在本周的會議聲明亦明言，近數月在實現2%的通脹目標方面缺乏進展，反映通脹難進一步下跌，實際上更有輕微向上的趨勢。雖然其以「不太可能」來回應再度加息的揣測，惟近月油價、金、銅價均反覆上升，不排除未來美國通脹仍有上升壓力，這使得今年美國啟動減息周期的時點延遲，甚至今年內會否真的啟動減息周期，亦不無變數。

不過，從該局決定開始放慢縮減資產負債表的速度可見，確存在對流動性變化的顧慮。畢竟如今美國尚不能擺脫通脹與利率皆「落不下」，而經濟增長卻趨緩，最終或令「滯脹」的噩夢成真！

以現時的情況，美國維持高息環境，美元繼續偏強，一眾非美貨幣得思考如何部署自身的貨幣政策，尤其是亞洲與新興市場貨幣，若緊跟美國貨幣政策，以加息來維持匯率穩定，顯然不利內部經濟活動，最終或得不償失；因應自身經濟狀況來調節貨幣政策，得有力抵住貶值壓力，保金融系統穩定，所以確實是不易應對的複雜問題。

日圓匯率跌跌不休，已引來熱烈討論。日本人不認同本幣貶值帶來經濟效益，而國際投資者亦開始關注日圓持續大貶早晚會引爆金融風險。近期日圓表現似有日本央行干預的蹤影，惟若日本維持利率不變，干預的效用只怕一次比一次低，這個限制相信日本央行心中有數。在美國好大機會再度延遲啟動減息下，日本央行要收緊貨幣政策的壓力勢愈來愈大。

過去幾年，中國的貨幣政策堅持走自己的路，並未有緊隨美國步伐，中美息差擴闊對人民幣匯率造成壓力，但中國經濟穩定發展也須匯率提供有力支持，最終是要中國的貨幣政策路向清晰，經濟前景可測性強，有力穩定人民幣的預期，保持在區間水平上落。也許中美貨幣戰正步入新階段。到底強美元的日子還可支撐多久，關係的不僅是美國大選年的考量，更重要是美國的發債能力與金融穩定，中國若逐步走出資產低迷的格局，為國際資金提供非美資產的出路，說不定可為新經濟時代的國際資金流向帶來一番新景象！

長年以來，美元是美國的貨幣，卻是全球的問題。惟隨着美國經濟競爭力下降，美元在國際儲備貨幣的佔比下跌，加上地緣政治風險，創新科技應用及數碼經濟提速發展，已成國際貨幣體系「思變」的動力。